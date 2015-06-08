В Минске открылся медиафорум «Партнерство во имя будущего: наследие Великой Победы»

Новости Беларуси. «Партнерство во имя будущего: наследие Великой Победы». В Минске проходит 10-й международный медиафорум. Это крупнейший и уникальный в своем роде проект в СНГ. За годы существования он стал международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов мировой повестки дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медиафорум призван дать новый импульс созданию международных проектов, объединяющих творческие и интеллектуальные усилия журналистского сообщества.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы будем, наверное, обсуждать, в том числе и на пленарном заседании, каким образом в дальнейшем должно развиваться медиаполе, медиапространство, поскольку на сегодняшний день мы уже знаем четко, что последние даже 5 лет до такой степени изменились показатели в уровне доверия национальному и международному. Подчеркиваются цифры о том, что, в частности, в Республике Беларусь до 70% уровень доверия населения возрастает именно к своим средствам массовой информации.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Беларусь стала признанной международной площадкой, где решаются судьбы мира. Конечно, средства массовой информации, белорусская пресса очень бережно относится к сохранению такого конструктивного диалога. Мы 10 лет ведем медиафорум и взрастили такую медийную площадку, где каждый год обсуждаются самые актуальные вопросы развития медиасреды. Мы видим, что тема Великой Победы в этом году, год 70-летия Великой Победы, вышла на первый план.

В Белорусском международном медиафоруме принимают участие эксперты медиарынка, международные организации и дипмиссии из 20 государств. Гостей медиафорума поприветствовал президент Беларуси.