Доктор медицинских наук Геннадий Хулуп рассказал об акции безвозмездной сдачи крови, которая проходит в Минске

В Минске проходит акция безвозмездной сдачи крови. О том, как стать донором, как проходит сбор крови рассказал гость программы ««Утро. Студия хорошего настроения» профессор, директор РНЦП трансфузиологии и медицинских биотехнологий, доктор медицинских наук Геннадий Хулуп.

Интервью в программе «Утро. Студия хорошего настроения» длится 10-12 минут. Сколько по времени длится процесс сдачи крови?

Геннадий Хулуп, директор РНЦП трансфузиологии и медицинских биотехнологий, доктор медицинских технологий, профессор:

Столько же минут продолжается и сдача крови. Донор сдает 450 мл. И это время - 10-12 минут.

Во-первых, это безболезненно. Многие боятся этого в первый раз, особенно женщины. Это абсолютно не больно и абсолютно безопасно. Во-вторых, это очень полезно. Потому что полностью обновляется иммунная система. У человека вырабатывается дополнительное количество лимфоцитов, лейкоцитов и что очень важно на сегодняшний момент - это как своего рода процедура омолаживания. Это какая-то естественная система омолаживания. Потому что все клетки костного мозга достаточно вырабатываются для того, чтобы восполнить эту потерю. И она восполняется в течении 5-10 дней полностью. Другую кровь мы забираем уже через 60 дней: сдал пациент, прошло 60 дней, если всё хорошо - то кровь сдаётся повторно. Заканчивается плазма? Там все быстрее. В плазме нет форменных элементов, и через две недели нужно сдавать плазму. Плазма сдаётся 600 мл. Гораздо больше. И в настоящее время - это оптимальное количество.

Существуют ли барьеры у людей для того, чтобы пойти на сдачу крови?

Геннадий Хулуп, директор РНЦП трансфузиологии и медицинских биотехнологий, доктор медицинских технологий, профессор:

Что касается безвозмездной сдачи крови, то на первом месте - это медики, затем - студенты и молодёжь. Сегодня у нас очень много безвозмездных доноров. Только за год и три месяца у нас 26 тысяч безвозмездных доноров. Наша задача - чтобы их стало, по возможности, больше… Конечно, приятно, что приходят студенты. Ведь это - наше будущее и приятно видеть такую молодёжь.

Есть такое понятие, как «почетный донор». Сколько нужно сдать, чтобы стать «почетным донором»?

Геннадий Хулуп, директор РНЦП трансфузиологии и медицинских биотехнологий, доктор медицинских технологий, профессор:

На сегодняшний день вышел новый закон о донорской крови. И на сегодняшний день в законе прописано, то, что ты безвозмездный донор, тебе достаточно сдать в течение всей жизни, и столько же - плазму. Что касается возмездных - то в два раза больше: 40 раз кровь и 80 раз плазму.

Есть ли возрастные категории?

Геннадий Хулуп, директор РНЦП трансфузиологии и медицинских биотехнологий, доктор медицинских технологий, профессор:

Есть. От 18 и до пенсионного возраста.