День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника

Символ национального единства и любви к своей Родине. 3 июля – дата, которая объединяет все поколения белорусов, которые уважают свои традиции, культуру, страну и не забывают, кому они обязаны мирным небом над головой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабно и ярко отпраздновала Беларусь День Независимости. Памятные мероприятия, концерты, выставки, шествия, интерактивные площадки и спортивные соревнования – лишь часть грандиозной программы, посвященной главному государственному празднику. Сотни тысяч людей вышли на улицы городов и деревень, чтобы почтить память героев, отстоявших нашу свободу, и вместе порадоваться нашему мирному настоящему. Самые яркие и трогательные моменты поистине священного дня – в репортаже Эллы Маркевич.

От Полесья до Придвинья – узелки памяти связали миллионы белорусов. Слова благодарности героям, отдавшим жизни за мир и нашу свободу, звучали как в крупных городах, так и в самых удаленных уголках Беларуси.

Красные гвоздики, букеты алых роз и венки. Мемориальные комплексы, памятники и обелиски по всей стране утопали в цветах от благодарных потомков. Склонив головы, у монументов люди разных возрастов. Время имеет свойство стирать воспоминания и границы, но только не эту память.

Этот день для меня очень много значит. У меня отец ушел на фронт 1 июля 1944 года, добровольно. И он погиб уже в Варшаве.

Они умирали, стоя, чтобы мы не жили на коленях. У меня лично, в нашей семье, мамина сестра погибла. 20 лет было ей. Красноармейцы, партизаны, мирные жители – белорусы сохраняют в сердце память о каждом, кто пал в боях за свободу, стал жертвой чудовищной политики геноцида, и кто выстоял.

Подвиг, который совершен нашими дедами и прадедами – это наш долг и память. Мы должны это помнить и пронести через всю жизнь.

Память – фундамент нашей независимости. Потому воедино в этом празднике сплетается прошлое и наше настоящее. Нам есть чем гордится и что защищать.

Павел Губко, председатель Молодечненского райсполкома:

В первую очередь, мы вспоминаем весь героический путь нашей страны. Опять же, связано с гордостью за наше предыдущее поколение. Но мы храним эту память, мы передаем эту память нашим молодым поколениям. И в первую очередь, в этот день мы гордимся нашей независимой страной.

Наша независимость – это собственные технологии и уникальные продукты, это продовольственная безопасность, наконец, это национальная культура и традиции, которых больше нет ни у одного народа. И за нашими достижениями – все мы. Нас 9,5 миллионов. Вместе – мы способны творить, созидать, укреплять наш суверенитет и делать страну еще сильнее. Праздничное настроение – в каждом уголке. На лицах – улыбки. Жители и гости с радостью делились своими впечатлениями от праздника, подчеркивали значение этого важного для каждого белоруса дня.

В честь Дня Независимости – грандиозный гала-концерт «Сильны в единстве, едины в песне». Эффектное музыкальное шоу объединило лучшие творческие коллективы и звезды белорусской эстрады. В программе – песни, которые подпевала вся страна.

Концерт посвящен всем белорусам. Которые своим трудом вносят вклад в развитие республики. Трудолюбие – это тоже ведь символ нашей независимости. Ну а характер нации отражают первые строки государственного гимна.