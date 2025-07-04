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День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника

04 июля 2025 08:32
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Символ национального единства и любви к своей Родине. 3 июля – дата, которая объединяет все поколения белорусов, которые уважают свои традиции, культуру, страну и не забывают, кому они обязаны мирным небом над головой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабно и ярко отпраздновала Беларусь День Независимости. Памятные мероприятия, концерты, выставки, шествия, интерактивные площадки и спортивные соревнования – лишь часть грандиозной программы, посвященной главному государственному празднику. Сотни тысяч людей вышли на улицы городов и деревень, чтобы почтить память героев, отстоявших нашу свободу, и вместе порадоваться нашему мирному настоящему.

Самые яркие и трогательные моменты поистине священного дня – в репортаже Эллы Маркевич.

День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника-2

От Полесья до Придвинья – узелки памяти связали миллионы белорусов. Слова благодарности героям, отдавшим жизни за мир и нашу свободу, звучали как в крупных городах, так и в самых удаленных уголках Беларуси.

День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника-4

Красные гвоздики, букеты алых роз и венки. Мемориальные комплексы, памятники и обелиски по всей стране утопали в цветах от благодарных потомков. Склонив головы, у монументов люди разных возрастов. Время имеет свойство стирать воспоминания и границы, но только не эту память. 

День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника-6

Этот день для меня очень много значит. У меня отец ушел на фронт 1 июля 1944 года, добровольно. И он погиб уже в Варшаве.

День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника-8

Они умирали, стоя, чтобы мы не жили на коленях. У меня лично, в нашей семье, мамина сестра погибла. 20 лет было ей.

Красноармейцы, партизаны, мирные жители – белорусы сохраняют в сердце память о каждом, кто пал в боях за свободу, стал жертвой чудовищной политики геноцида, и кто выстоял. 

День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника-10

Подвиг, который совершен нашими дедами и прадедами – это наш долг и память. Мы должны это помнить и пронести через всю жизнь.

День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника-12

Память – фундамент нашей независимости. Потому воедино в этом празднике сплетается прошлое и наше настоящее. Нам есть чем гордится и что защищать. 

День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника-14

Павел Губко, председатель Молодечненского райсполкома:
В первую очередь, мы вспоминаем весь героический путь нашей страны. Опять же, связано с гордостью за наше предыдущее поколение. Но мы храним эту память, мы передаем эту память нашим молодым поколениям. И в первую очередь, в этот день мы гордимся нашей независимой страной. 

День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника-16

Наша независимость – это собственные технологии и уникальные продукты, это продовольственная безопасность, наконец, это национальная культура и традиции, которых больше нет ни у одного народа. И за нашими достижениями – все мы. Нас 9,5 миллионов. Вместе – мы способны творить, созидать, укреплять наш суверенитет и делать страну еще сильнее. 

Праздничное настроение – в каждом уголке. На лицах – улыбки. Жители и гости с радостью делились своими впечатлениями от праздника, подчеркивали значение этого важного для каждого белоруса дня. 

День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника-18

В честь Дня Независимости – грандиозный гала-концерт «Сильны в единстве, едины в песне». Эффектное музыкальное шоу объединило лучшие творческие коллективы и звезды белорусской эстрады. В программе – песни, которые подпевала вся страна. 

День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника-20

Концерт посвящен всем белорусам. Которые своим трудом вносят вклад в развитие республики. Трудолюбие – это тоже ведь символ нашей независимости. Ну а характер нации отражают первые строки государственного гимна. 

День Независимости! Собрали самые яркие и трогательные моменты священного праздника-22

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Это хорошая традиция – в День Независимости спеть гимн нашей страны. Понимаете, это символ нашей Родины, это наша аутентичность, так же, как наш флаг и герб. И поэтому, когда мы всей нашей нацией белорусов поем гимн, это очень патриотично, это выражает любовь мою и всех нас к нашей Родине. Но мы, как сказал Президент, любимую не отдадим!

И самый яркий, завершающий аккорд дня – пиротехническое шоу. В 23.00 небо над всей страной одновременно озарил праздничный фейерверк.

Подробности в видео.

# Александр Осенко # День Независимости

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