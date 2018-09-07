В Минске открылось юбилейное общежитие для медицинских работников

Новости Беларуси. Новое общежитие для медиков открылось 7 сентября в центральном районе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девятиэтажка расположилась на улице Выготского. Таким подарком минчан поздравили с Днём города. В здании два подъезда. Всего 142 блока: 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных. В первую очередь звания новосёлов приняли на себя семьи, где есть дети-инвалиды и многодетные.

Виктория и Олег Шейбак:

Я думал, будем гораздо дольше еще где-то пребывать, снимать квартиры. А тут достаточно быстро и неожиданно для нас так все произошло.

Мы стояли на общей очереди. А потом у нас родился ребеночек и ему дали инвалидность, а нас перевели на внеочередную.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В программе маттехразвития находится 42 объекта здравоохранения. Это и строительство корпусов клинических больниц, реконструкция и модернизация амбулаторно-поликлинических учреждений. До конца года мы планируем ввести еще амбулаторию «Магистр» в Первомайском районе и хоспис в Заводском районе.

Кстати, это десятое, юбилейное общежитие для медицинских работников в столице. Во всех блоках есть свой санузел и душевые кабины. Кухни укомплектованы мебелью и оборудованы газовыми плитами. Комнаты просторные и светлые.