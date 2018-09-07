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Диверсионные группы и незаконные бандформирования под прицелом. Командно-штабное учение у белорусской армии 7 сентября

07 сентября 2018 10:59
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Новости Беларуси. Диверсионные группы и незаконные банд-формирования под прицелом подразделений сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диверсионные группы и незаконные бандформирования под прицелом. Командно-штабное учение у белорусской армии 7 сентября-1

Диверсионные группы и незаконные бандформирования под прицелом. Командно-штабное учение у белорусской армии 7 сентября-3

Сегодня, 7 сентября, продолжается командно-штабное учение белорусской армии. Цель второго дня – не дать диверсантам проникнуть в районы основного сосредоточения наших сил. Пока спецназовцы обезвреживают противника, войска ВВС и ПВО отрабатывают уничтожение воздушных целей.

Также кипит и штабная работа. Офицеры и генералитет оценивают уже предпринятые действия и корректируют боевые задачи.

Диверсионные группы и незаконные бандформирования под прицелом. Командно-штабное учение у белорусской армии 7 сентября-6

Наталья Гаврусик, пресс-аташе министра обороны:
Руководством учений заслушаны выводы из-за оценки складывающейся обстановки соединений и воинской части. Совершенствуют фортификационное оборудование занимаемых районов, завершают подготовку вооружений военной техники к боевому применению.

Диверсионные группы и незаконные бандформирования под прицелом. Командно-штабное учение у белорусской армии 7 сентября-9

Дмитрий Силицкий, начальник центра связи:
85-я бригада связи развернула 325 километров радиорелейных интервалов, 60 километров тропосферных интервалов и примерно 6 километров кабельных линий связи по всем полигонам Республики Беларусь.

Сегодня же соединения и воинские части оперативных объединений отрабатывают взаимодействие и занимаются решением боевых задач по отражению агрессии условного противника. Первый этап командно-штабных учений завершится 8 сентября.

# Военные учения # общество # Дмитрий Силицкий # Наталья Гаврусик # Фотофакт

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