Диверсионные группы и незаконные бандформирования под прицелом. Командно-штабное учение у белорусской армии 7 сентября

Новости Беларуси. Диверсионные группы и незаконные банд-формирования под прицелом подразделений сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Диверсионные группы и незаконные банд-формирования под прицелом подразделений сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 7 сентября, продолжается командно-штабное учение белорусской армии. Цель второго дня – не дать диверсантам проникнуть в районы основного сосредоточения наших сил. Пока спецназовцы обезвреживают противника, войска ВВС и ПВО отрабатывают уничтожение воздушных целей.
Также кипит и штабная работа. Офицеры и генералитет оценивают уже предпринятые действия и корректируют боевые задачи.
Наталья Гаврусик, пресс-аташе министра обороны:
Руководством учений заслушаны выводы из-за оценки складывающейся обстановки соединений и воинской части. Совершенствуют фортификационное оборудование занимаемых районов, завершают подготовку вооружений военной техники к боевому применению.
Дмитрий Силицкий, начальник центра связи:
85-я бригада связи развернула 325 километров радиорелейных интервалов, 60 километров тропосферных интервалов и примерно 6 километров кабельных линий связи по всем полигонам Республики Беларусь.
Сегодня же соединения и воинские части оперативных объединений отрабатывают взаимодействие и занимаются решением боевых задач по отражению агрессии условного противника. Первый этап командно-штабных учений завершится 8 сентября.