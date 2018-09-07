Диверсионные группы и незаконные бандформирования под прицелом. Командно-штабное учение у белорусской армии 7 сентября

Новости Беларуси. Диверсионные группы и незаконные банд-формирования под прицелом подразделений сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 7 сентября, продолжается командно-штабное учение белорусской армии. Цель второго дня – не дать диверсантам проникнуть в районы основного сосредоточения наших сил. Пока спецназовцы обезвреживают противника, войска ВВС и ПВО отрабатывают уничтожение воздушных целей. Также кипит и штабная работа. Офицеры и генералитет оценивают уже предпринятые действия и корректируют боевые задачи.

Наталья Гаврусик, пресс-аташе министра обороны:

Руководством учений заслушаны выводы из-за оценки складывающейся обстановки соединений и воинской части. Совершенствуют фортификационное оборудование занимаемых районов, завершают подготовку вооружений военной техники к боевому применению.