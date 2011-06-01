В Минске открылось Посольство Бразилии

Это стало возможным по итогам прошлогоднего визита в Бразилию Президента Александра Лукашенко.

Сегодня идут переговоры по отмене туристических виз на срок до трех месяцев пребывания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жозе Эдуардо Жирауду, Временный Поверенный в делах Бразилии в Республике Беларусь:

Мы отмечаем, что Беларусь обладает развитой промышленностью и экономикой. И, поскольку экономики Беларуси и Бразилии являются взаимодополняемыми, то для нас интересно как машиностроение, производство тяжелых карьерных самосвалов, так и сотрудничество в области электроники и обучения молодых кадров.