Прямой эфир

В Минске открылось Посольство Бразилии

01 июня 2011 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это стало возможным по итогам прошлогоднего визита в Бразилию Президента Александра Лукашенко.

Сегодня идут переговоры по отмене туристических виз на срок до трех месяцев пребывания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жозе Эдуардо Жирауду, Временный Поверенный в делах Бразилии в Республике Беларусь:
Мы отмечаем, что Беларусь обладает развитой промышленностью и экономикой. И, поскольку экономики Беларуси и Бразилии являются взаимодополняемыми, то для нас интересно как машиностроение, производство тяжелых карьерных самосвалов, так и сотрудничество в области электроники и обучения молодых кадров.

# общество # Беларусь-Бразилия

Другие новости рубрики

Все новости
01 июня 2011 08:56

Истребители ВВС США сопровождали самолет с дерущимися пассажирами

01 июня 2011 07:16

Опрос. Как минчане предлагают бороться с курением?

01 июня 2011 07:03

На месяц отменяется движение трамваев по улице Долгобродской в Минске