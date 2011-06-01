Опрос. Как минчане предлагают бороться с курением?

Уже завтра начнутся строительные работы по укладке новых трамвайных путей на участке от диспетчерской станции «Серебрянка» до улицы Ботанической.
Сам парад войск Минского гарнизона пройдет в столице 3 июля, пока же в разгаре репетиции.
Затишье перед решающим этапом будет недолгим. Первый тест по белорусскому языку пройдет 14-го июня. Остальные 13 дисциплин должны уложиться в две недели.
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