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Опрос. Как минчане предлагают бороться с курением?

01 июня 2011 07:16
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Всемирные день без табака навеял тему для традиционного опроса программы «Столичные подробности».Корреспонденты спросили у минчан, как бороться с курением.
# общество

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