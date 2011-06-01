Истребители ВВС США сопровождали самолет с дерущимися пассажирами

Драка между двумя пассажирами произошла в самолете, летевшем из города Чантилли (штат Вирджиния) в столицу Ганы – Акру, в ночь на 30 мая.

По данным издания Washington Post, потасовка завязалась после того, как один из пассажиров слишком сильно откинул спинку сиденья, что не понравилось сидящему сзади, и он выразил свое негодование.

Для сопровождения пассажирского самолета в воздух были подняты истребители. После того, как, согласно инструкциям безопасности, лайнер выработал основную часть топлива, он совершил экстренную посадку в аэропорту Далласа.

На борту самолета находились 144 пассажира, никто в результате инцидента не пострадал, сообщает www.ctv.by.