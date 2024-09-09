В Минске открылось 8 военно-патриотических клубов в 2024-м – пообщались с воспитанниками

Привить любовь к родине и воспитать молодое поколение. В 2024 году в столице открылось 8 новых военно-патриотических клубов, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего их 37. Так, например, в 2024 году в средней школе № 64 появится уникальный военно-патриотический клуб под эгидой Министерства обороны. Концепцию пока держат в секрете. Сейчас же в учебном заведении работает клуб «Стрела». С его воспитанниками познакомилась наш корреспондент Юлия Минич.

Десятиклассница Ева Абойшева одна из первых в школе вступила в открывшийся военно-патриотический клуб «Стрела». Пришла за новыми знаниями и знакомствами. А получила еще больше – раскрыла себя, способности и закалила характер.

Ева Абойшева, воспитанница военно-патриотического клуба «Стрела»:

Научилась быть более внимательной к своему окружению, также больше погружаться в какие-то факты. Членство в клубе подразумевает изучение какой-то исторической справки, и, конечно, это хорошо расширило мою эрудицию и кругозор.

Всего в военно-патриотическом клубе свыше полусотни школьников. Упор на знание истории Беларуси. Также изучают правила оказания первой медицинской помощи, алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях. Есть и занятия по стрелковой и строевой подготовке.

Глеб Кудин, воспитанник военно-патриотического клуба «Стрела»:

В начале военно-патриотический клуб входило немного людей, входил только целый восьмой класс. Знаменная группа, которая раньше открывала линейки все. Начало года, конец года. После этого начало, конечно, вступать много людей. Прошлые одиннадцатые классы были практически все в военно-патриотическом клубе.