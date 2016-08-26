Акция Госавтоинспекции: до 5 сентября за выключенные днём фары штраф до 4 базовых

Новости Беларуси. Накануне нового учебного года Госавтоинспекция проводит специальную акцию. До 5 сентября водители обязаны передвигаться на своих транспортных средствах с включенными фарами и в светлое время суток.

В противном случае им грозит штраф до четырёх базовых величин.

Ян Скородуля, житель Смолевич:

Дорога такое опасное место, поэтому любыми способами нужно привлекать внимание. На машину обращаешь внимание больше, когда она выделяется. В том числе и включенными фарами.

Количество ДТП с участием несовершеннолетних на Минщине растёт.

Только с начала года на дорогах области погибли четыре ребёнка, более 50 – пострадали. Исключением стал Смолевичский район. Здесь с участием несовершеннолетних в этом году не зарегистрировано ни одной аварии. Особое внимание инспекторы уделяют и водителям, которые перевозят пассажиров до 12 лет.

Виктор Родченков, начальник отдела ГАИ Смолевичского районного отдела внутренних дел:

Раньше отмечался довольно-таки большой процент ДТП с участием детей-пассажиров. Но после изменения правил дорожного движения (стало обязательным применение детских удерживающих устройств), конечно, количество ДТП таких значительно снизилось.

Увеличением ДТП с участием маленьких пассажиров и пешеходов, как правило, сопровождается и начало нового учебного года. Вспомнить правила дорожного движения накануне первого сентября лишним не будет.

Вадим Буйко, житель Смолевичей:

Катаюсь на велосипеде, жена катается. К ответственности детей приучаем: объясняем, что при переходе через дорогу нужно останавливаться и вручную перевозить транспортное средство, в смысле велосипед.

Опрос:

Ну вот я ещё отгадала то, что это – пешеходный переход.

А велосипедисты как себя должны вести на пешеходно переходе?

Должны слазить с велосипеда и идти около него.

Вблизи школы в ближайшие дни инспекторы ГАИ будут работать в усиленном режиме.

Стимулом придерживаться правил дорожного движения для водителей станет и новое информационное табло. Гаджет не только предупреждает о приближении к школе и пешеходному переходу, но и измеряет скорость авто.

На превышение новинка реагирует запрещающим сигналом.

В Смолевичах такие технологии внедряют первыми. Такое же табло с первым звонком появится и в Мяделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.