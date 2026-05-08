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В Гродно прошел ежегодный патриотический флешмоб «Вальс Победы»

08 мая 2026 11:04
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В Гродно прошел ежегодный патриотический флешмоб «Вальс Победы». Студенты медицинского университета кружили в танце под знаменитую песню «Майский вальс», которая была написана в 1985 году композитором Игорем Лученком и поэтом Михаилом Ясенем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно прошел ежегодный патриотический флешмоб «Вальс Победы»-2

Более 300 студентов-медиков присоединились к флешмобу. Молодые люди репетировали практически каждый день. А некоторые танцевальную пару образовали прямо на площадке.

В Гродно прошел ежегодный патриотический флешмоб «Вальс Победы»-4

Карелюк Елизавета, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Я являюсь студенткой третьего курса, и начиная с первого курса, я принимаю участие в данной акции. Для меня это не просто вальс Победы, это, наверное, знак памяти ради тех, кто не вернулся с поля боя или же вернулся. И предоставили нам такую возможность жить под мирным небом, радоваться, любить, ну вот, кружиться в вальсе.

В Гродно прошел ежегодный патриотический флешмоб «Вальс Победы»-6

Владислав Шемет, студент Гродненского государственного медицинского университета:
Именно эту композицию музыкальную для вальса мы выбрали по причине того, что она откликается у нас в душе, она символизирует любовь, нашу гордость за ветеранов, за победителей в войне.

Участники флешмоба на время перенеслись в май 45-го. И так же с улыбками на лицах и слезами на глазах радовались Великой Победе. 

# День Победы

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