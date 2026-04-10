Прямой эфир

Общественное объединение ветеранов определило ключевые задачи на ближайшую пятилетку

10 апреля 2026 06:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусы бережно хранят память о героическом прошлом и стремятся не допустить переписывания истории. На отчетно-выборной конференции Совета общественного объединения ветеранов определили ключевые задачи на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественное объединение ветеранов определило ключевые задачи на ближайшую пятилетку-2

Главные приоритеты – здоровье ветеранов и преемственность поколений. Тем, кто нуждается в медицинской помощи, будут помогать с записью к врачам и получением льготных лекарств на дому. В сфере патриотического воспитания акцент сделают на личных встречах в школах и вузах: ветераны выступят главными экспертами в защите исторической правды.

Общественное объединение ветеранов определило ключевые задачи на ближайшую пятилетку-4

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:
У нас молодежь замечательная. Мы вчера, ветеранская организация, представила делегатов, и вместе с БРСМ мы возлагали цветы на площади Победы. Вот это и есть один шажок из воспитания. Встречаемся в школах, в трудовых коллективах. Сегодня поколение ветеранов труда. Они своим трудовым подвигом показывают и рассказывают, как должно быть.

За последние полгода обновилось 85 % руководящего состава организации – в него вошли ветераны боевых действий и ветераны труда, недавно вышедшие в запас и на заслуженный отдых, но готовые продолжать общественную работу.

# Белорусское общественное объединение ветеранов # Иван Гордейчик

Другие новости рубрики

Все новости
Регистрация на ЦТ официально стартовала в Беларуси. Что нового ждет абитуриентов
09 апреля 2026 19:56

Регистрация на ЦТ официально стартовала в Беларуси. Что нового ждет абитуриентов

«Нужно искать иные механизмы» – Дмитрий Жук о запрете отдельных медиа в Беларуси
09 апреля 2026 18:19

«Нужно искать иные механизмы» – Дмитрий Жук о запрете отдельных медиа в Беларуси

Минск планирует активизировать сотрудничество с Доминиканской Республикой
09 апреля 2026 17:56

Минск планирует активизировать сотрудничество с Доминиканской Республикой