Общественное объединение ветеранов определило ключевые задачи на ближайшую пятилетку

Белорусы бережно хранят память о героическом прошлом и стремятся не допустить переписывания истории. На отчетно-выборной конференции Совета общественного объединения ветеранов определили ключевые задачи на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные приоритеты – здоровье ветеранов и преемственность поколений. Тем, кто нуждается в медицинской помощи, будут помогать с записью к врачам и получением льготных лекарств на дому. В сфере патриотического воспитания акцент сделают на личных встречах в школах и вузах: ветераны выступят главными экспертами в защите исторической правды.

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

У нас молодежь замечательная. Мы вчера, ветеранская организация, представила делегатов, и вместе с БРСМ мы возлагали цветы на площади Победы. Вот это и есть один шажок из воспитания. Встречаемся в школах, в трудовых коллективах. Сегодня поколение ветеранов труда. Они своим трудовым подвигом показывают и рассказывают, как должно быть.

За последние полгода обновилось 85 % руководящего состава организации – в него вошли ветераны боевых действий и ветераны труда, недавно вышедшие в запас и на заслуженный отдых, но готовые продолжать общественную работу.