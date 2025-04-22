В Минске открылась выставка, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

О мужестве, стойкости и суровом военном лихолетье. В Минске открылась выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картины, портреты и арт-объекты – всего более 300 экспонатов. Проект «Свет Победы негасимый» – это эмоции и переживания военных лет. Представлены работы студентов, выпускников и сотрудников Академии искусств. Объединяет несколько творческих поколений стремление увековечить память о тех, кто сражался за свободу.

Елизавета Янкова, студентка Белорусской государственной академии искусств: Здесь использована такая монументальная композиция, которая в один момент перенесет зрителя в то сложное время для нас всех. И также на этой работе я отобразила самую большую и масштабную операцию – освободительную операцию «Багратион». На этой работе представлены все виды техники и вооружения, которые участвовали в данной операции.

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:

Все это творчество объединяет самое главное. Это боль трагедии Великой Отечественной войны и радость триумфа Великой Победы. Я бесконечно рад тому, что нынешние студенты, очень молодые люди, которые знают только по рассказам, они включились активно в эту работу.

В планах организаторов – познакомить как можно большее количество белорусов с уникальными произведениями. Летом экспозиция отправится в путешествие по стране, чтобы донести до каждого значимость памяти о тех, кто отстоял мир.