Синдром отличника: стоит ли стремиться быть идеальным?

Склонность к синдрому «отличника» проявляется еще в детстве. Родители стремятся приобщить ребёнка к всевозможным кружкам, к учебе «на отлично», к тому, чтобы он был лучшим во всем. В общем, их цель добиться успеха «любой ценой».

Специалисты утверждают, что желание быть лучшим возникает из-за недостатка внимания. Хорошими оценками ребенок подсознательно пытается заслужить лишнюю похвалу. Однако успешная погоня может обернуться неуспешным результатом.

У взрослых симптомы проявляются в стремлении быть идеальным. Например, синдром отличницы у женщины заставляет ее иметь безукоризненный внешний вид, быть супермамой и «правильной» женой. И даже такие мелочи, как пролитая чашка воды, может испортить настроение на целый день.

Тогда возникает вопрос: как бороться с таким явлением? Во-первых, любите своего ребенка не за что-то, а просто так. Обязательно хвалите его за достижения и всегда поддерживайте в неудачах. Проводите свободное время вместе как можно чаще.

Со взрослым ситуация немного сложнее. В озонном возрасте перфекционизм становится частью самооценки. Психологи рекомендуют таким людям время от времени специально нарушать привычки, чтобы избавиться от страха перед неудачами. Например, проведите эксперимент с одеждой. Вы не привыкли ходить в рваных джинсах? Тогда наденьте именно такие и отправляйтесь гулять по городу. Не думайте о том, кто, что скажет.

Не пытайтесь постоянно быть лучшим во всём. Берегите себя и не превращайте свою жизнь в постоянный экзамен.