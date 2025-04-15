Беларусь и Липецкая область укрепляют сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Искусственный интеллект в сельском хозяйстве. Это перспективное направление станет стержневым в сотрудничестве Беларуси и Липецкой области – одного из регионов российского Черноземья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, россияне намерены изучить опыт Беларуси в племенном животноводстве. Сейчас делегация Липецкой области находится в нашей стране с визитом.

Липецкая область – один из аграрных регионов России. По многим позициям сферы АПК в числе лидеров, например, по выращиванию овощей в закрытом грунте. Кроме того, регион в последние годы сделал ставку на масштабную реконструкцию животноводческих комплексов. Беларусь также имеет богатый опыт в этом направлении и готова им делиться. В ближайших планах – расширить поставки сельхозпродукции, организовать переподготовку и обучение специалистов АПК Липецкой области в белорусских вузах и колледжах.

Павел Киндрук, заместитель министра сельского хозяйства Липецкой области России:

Нам интересно племенное животноводство в Республике Беларусь, о чем мы сегодня проговаривали и на встрече с министром сельского хозяйства Юрием Николаевичем, и в меморандуме в том числе мы подчеркнули именно те вопросы, что у нас есть общий интерес в развитии животноводства. Немаловажные вопросы – это развитие отрасли растениеводства, селекция, генетика, сорта, гибриды. В Липецкой области важно направление цифровизации. Такой же вопрос стоит, я знаю, и в Республике Беларусь. Искусственный интеллект, цифровизация, то есть применение беспилотников, применение ГЛОНАСС-навигации. Сегодня все это очень и очень важно.

За 2024 год объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем между Беларусью и Липецкой областью вырос на более чем 13 %. И это еще один штрих к собирательному «портрету» союзной экономики, переплетенной тысячами межрегиональных связей.