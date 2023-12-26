В Минске более 1100 многодетных семей встретят Новый год с ключами от собственных квартир

Новости Беларуси. В столице более 1 100 многодетных семей встретят Новый год с ключами от собственных квартир. Особое внимание в Минске уделяется строительству для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для этой категории с госпддержкой в 2023 году было построено 160 тысяч квадратов. Уже сформирован план на следующий год. В 2024-м в Минске планируют возвести более 600 тысяч квадратных метров жилья. Параллельно возводится инженерно-транспортная инфраструктура, социальные и спортивные объекты. Так, до конца 2023 года введут общежитие для медработников по улице Корженевского. Здесь получат жилье более 1 200 медиков. А осенью 2024 года запланировано открытие стадиона «Трактор» в Заводском районе.