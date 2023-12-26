Городской новогодний бал состоялся во Дворце детей и молодёжи. Побывал на мероприятии и Артём Цуран

Новости Беларуси. В ритме вальса и кадрили. Городской новогодний бал прошел 26 декабря во Дворце детей и молодежи в Минске. На паркет вышли активисты, спортсмены, отличники и победители олимпиад – в танце закружили более 80 пар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыли светский раут по традиции полонезом. Помимо классических танцев, в программе были и современные. Например, румба и ча-ча-ча. Музыкальное сопровождение обеспечивали как симфонический оркестр, так и диджей. Готовиться к балу ребята начали еще несколько месяцев назад – хореографическое мастерство оттачивали во время еженедельных репетиций.

Полина Литвинович, учащаяся СШ № 209 Минска:

Я буду помнить точно всю жизнь, даже, может, в будущем своим детям рассказывать, что была на таком мероприятии. Бал все-таки. Чувствую себя принцессой.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Ребята проходят длительную подготовку к этому мероприятию, разучивают танцы. И насколько я знаю, эти навыки используют и потом. Потому что приходилось общаться и с ребятами, которые выступали на предыдущих наших мероприятиях, вспоминают с особой теплотой.