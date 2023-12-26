Новости Беларуси. Количество иностранцев, проживающих в Минской области, за второе полугодие выросло на 20 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего центральный регион своим вторым домом выбрали более 40 тысяч граждан зарубежных стран. В частности, в Пуховичском районе заметно увеличился поток приезжающих из Украины, Литвы и Латвии.

С теми, кто хочет остаться жить или временно работать в Синеокой, на постоянной основе работают специалисты отдела по гражданству и миграции. Ежедневно сюда обращаются более полусотни человек. Сейчас на территории Пуховичского района зарегистрировано около 1,7 тысячи иностранных граждан. Им помогают в оформлении необходимых документов, трудоустройстве и с поиском жилья.