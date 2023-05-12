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В Минске определили победителей городского этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество»

12 мая 2023 14:04
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Новости Беларуси. В столице выбрали победителей городского этапа республиканского конкурса «Мисс и Мистер Студенчество Беларуси». Ими стали Анастасия Суринович и Даниил Бобровский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске определили победителей городского этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество»-1

За выход в финал боролись 16 участников. Это победители отборочных университетских туров. Им предстояло проявить свои таланты в конкурсе ораторского мастерства, творческом испытании и дефиле. Каждый показал свой креатив и индивидуальность. Отметим, конкурс в таком формате проводится впервые. 

В Минске определили победителей городского этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество»-4

Александр Камчицкий, студент Белорусского государственного экономического университета: 
Мне по большей части повезло, потому что в нашем вузе «Мистер» не проводился, тем не менее меня в вузе заметили, направили на кастинг, я успешно его прошел. Я профессиональный битбоксер, занимаюсь уже пять лет. Этим удивил, возможно, покорил членов жюри. 

В Минске определили победителей городского этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество»-7

Елизавета Шевченко, студентка Белорусской государственной академии авиации: 
Для меня это конкурс, на котором я могу раскрыться, посмотреть на себя с другой стороны, потому что я всегда думала, что я не творческий человек. Но, оказывается, я могу красиво танцевать, себя красиво преподнести. Удивляла я танцем на авиационную тематику. Мы были красивыми девушками в форме. У нас был летный экипаж. То есть у нас заводной танец, который залу очень понравился. Мы сделали шоу. Я считаю, это было достойно. 

В Минске определили победителей городского этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество»-10

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации ОО «БРСМ»: 
На протяжении двух недель ребята посещали различные мастер-классы, например, по ораторскому мастерству. Ребята принимали участие в рамках акций, посвященных Дню Победы, посещали наши хоккейные матчи. 

В Минске определили победителей городского этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество»-13

Победители городского этапа продолжат борьбу в квалификационном туре. А дальше продемонстрируют свои таланты в суперфинале, который пройдет с 17 мая по 9 июня. 

# Конкурс красоты # общество # Роман Бондарук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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