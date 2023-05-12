В Минске определили победителей городского этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество»

Новости Беларуси. В столице выбрали победителей городского этапа республиканского конкурса «Мисс и Мистер Студенчество Беларуси». Ими стали Анастасия Суринович и Даниил Бобровский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За выход в финал боролись 16 участников. Это победители отборочных университетских туров. Им предстояло проявить свои таланты в конкурсе ораторского мастерства, творческом испытании и дефиле. Каждый показал свой креатив и индивидуальность. Отметим, конкурс в таком формате проводится впервые.

Александр Камчицкий, студент Белорусского государственного экономического университета:

Мне по большей части повезло, потому что в нашем вузе «Мистер» не проводился, тем не менее меня в вузе заметили, направили на кастинг, я успешно его прошел. Я профессиональный битбоксер, занимаюсь уже пять лет. Этим удивил, возможно, покорил членов жюри.

Елизавета Шевченко, студентка Белорусской государственной академии авиации:

Для меня это конкурс, на котором я могу раскрыться, посмотреть на себя с другой стороны, потому что я всегда думала, что я не творческий человек. Но, оказывается, я могу красиво танцевать, себя красиво преподнести. Удивляла я танцем на авиационную тематику. Мы были красивыми девушками в форме. У нас был летный экипаж. То есть у нас заводной танец, который залу очень понравился. Мы сделали шоу. Я считаю, это было достойно.

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации ОО «БРСМ»:

На протяжении двух недель ребята посещали различные мастер-классы, например, по ораторскому мастерству. Ребята принимали участие в рамках акций, посвященных Дню Победы, посещали наши хоккейные матчи.