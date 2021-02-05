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Чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники. ГАИ призывает не оставлять машины на краю проезжей части

05 февраля 2021 07:49
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Новости Беларуси. В Гродно 4 февраля был побит рекорд 50-летней давности по толщине снежного покрова. После по-настоящему зимней погоды зафиксирован почти полуметровый слой осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники. ГАИ призывает не оставлять машины на краю проезжей части-1

В области продолжают устранять последствия стихии. Работники ГАИ призывают автовладельцев по всей стране не оставлять машины на краю проезжей части на длительное время, чтобы не препятствовать работе коммунальной и снегоуборочной техники. В эти дни ГАИ несет службу в усиленном режиме и призывает водителей быть осторожными на дорогах в сложных погодных условиях.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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