В Минске обсудили правовые основы деятельности Белорусского Красного Креста

В 2021 году, во время беспрецедентного миграционного кризиса, первой общественной организацией, которая оказывала помощь людям, ставшими заложниками ситуации, был Белорусский Красный Крест. Волонтеры не делят людей на своих и чужих, относятся по-человечески ко всем, кому нужна поддержка. Правовые основы деятельности Белорусского Красного Креста обсудили сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно объединяет более 13 тысяч волонтеров. Однако, события последних лет, а также природные катаклизмы показали, что порой необходимо привлечение к благотворительным инициативам всех неравнодушных граждан. Для этого требуется принятие законодательной базы, которая сможет дополнительно регламентировать деятельность волонтерского движения.

Как отмечают эксперты, определенная работа уже проводилась, однако идея была отложена из-за несвоевременности. Сейчас обсуждения планируют возобновить и предложить еще более значимые подходы в принятии законопроекта.