В Минске обсудили правовые основы деятельности Белорусского Красного Креста
В 2021 году, во время беспрецедентного миграционного кризиса, первой общественной организацией, которая оказывала помощь людям, ставшими заложниками ситуации, был Белорусский Красный Крест. Волонтеры не делят людей на своих и чужих, относятся по-человечески ко всем, кому нужна поддержка. Правовые основы деятельности Белорусского Красного Креста обсудили сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно объединяет более 13 тысяч волонтеров. Однако, события последних лет, а также природные катаклизмы показали, что порой необходимо привлечение к благотворительным инициативам всех неравнодушных граждан. Для этого требуется принятие законодательной базы, которая сможет дополнительно регламентировать деятельность волонтерского движения.
Как отмечают эксперты, определенная работа уже проводилась, однако идея была отложена из-за несвоевременности. Сейчас обсуждения планируют возобновить и предложить еще более значимые подходы в принятии законопроекта.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Республиканского общественного объединения «Красный Крест»:
Если мы говорим о большом количестве волонтеров, то мы должны эту работу регламентировать. Мы должны говорить о том, что должны быть права и защита волонтеров. И отношения, и другие моменты, которые будут нормально выстраивать эту работу.
Сегодня волонтерская деятельность популярна и среди молодежи. В нашей стране насчитывается более 70 тысяч добровольцев среди студентов. Для координации молодежного движения при Министерстве образования был создан волонтерский центр, который не только защищает их права, но и осуществляет подготовку к действиям при чрезвычайной ситуации.