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Белорусам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Погода на неделю

16 ноября 2024 15:00
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Белорусам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Погода на неделю-2

Температурный фон начнет понижаться, периодически будут идти осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также дискомфорт добавит сильный порывистый ветер. Есть вероятность, что во второй половине недели в республике установится временный снежный покров.

Ситуацию на дорогах могут осложнить слабые гололедные явления. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -4 до +4. Дневные максимумы на середину дня окажутся в пределах 0..+7 градусов. 22 и 23 ноября станет прохладнее. Ночью – -6..+1, днем – -3..+3 градуса, что будет ниже климатической нормы на 1-3 градуса.

Подробный прогноз по стране.

Белорусам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Погода на неделю-4
Белорусам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Погода на неделю-5
Белорусам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Погода на неделю-6
Белорусам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Погода на неделю-7
Белорусам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Погода на неделю-8
Белорусам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Погода на неделю-9
# Погода в Беларуси

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