Прямой эфир

Пограничники обнаружили труп гражданина Йемена на границе с Польшей

16 ноября 2024 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жестокости и бесчеловечности польских силовиков, очевидно, нет предела. Недалеко от границы, на этот раз в Свислочском районе, обнаружен мертвый беженец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об очередном факте, который лишь дополняет и без того чудовищную картину, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Пограничники обнаружили труп гражданина Йемена на границе с Польшей-2

Тело мужчины из Йемена находилось в болоте в непосредственной близости от белорусско-польской границы. Для установления всех обстоятельств инцидента на месте работали оперативники. Следователи дадут принципиальную правовую оценку произошедшему. Но кто даст оценку человеческую?

Буквально накануне в Минске прошла международная конференция по борьбе с нелегальной миграцией. На форуме подчеркнули, что за три года прекращения взаимодействия с ЕС на границе погибли десятки мигрантов и сотни получили травмы. Гибель беженцев – на совести европейских чиновников, для которых политические амбиции важнее цивилизованного приграничного сотрудничества.

# Граница

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Погода на неделю
16 ноября 2024 15:00

Белорусам стоит готовиться к мокрому снегу и дождю. Погода на неделю

В Москве +5, теплее всего в Афинах. Погода в Европе
16 ноября 2024 15:00

В Москве +5, теплее всего в Афинах. Погода в Европе

Лукашенко – белорусам: «Вы моя гордость, и я счастлив, что родился и вырос на этой земле»
16 ноября 2024 14:33

Лукашенко – белорусам: «Вы моя гордость, и я счастлив, что родился и вырос на этой земле»