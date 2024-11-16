Территориальные комиссии по выборам Президента ведут аккредитацию национальных наблюдателей

Белорусы продолжают показывать свое небезразличие к будущему своей страны. Жители разных городов активно включились в электоральную кампанию. Сейчас самый горячий этап – сбор подписей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в предвыборной гонке участвуют 5 претендентов на статус кандидата в Президенты. Напомним, инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. После территориальные комиссии проверят их подлинность. Регистрация кандидатов пройдет в последних числах декабря.

Беларусь – я за нее голосую. За процветающую, за красивую, за зеленую, за чистую. Все мои истоки здесь, и я только за нее. И конечно, любимую не отдают.

Это очень важный момент для нас, для наших детей, конечно же, для будущих внуков. Чтобы мы жили в мирной стране, чтобы были защищены, чтобы спокойно ложиться спать и быть уверенным, что завтра проснемся с улыбкой.

Территориальными комиссиями уже аккредитовано около 600 национальных наблюдателей. Их направили граждане, общественные объединения, политические партии и трудовые коллективы. Аккредитация наблюдателей завершится 20 января. А уже на следующий день начнется досрочное голосование.