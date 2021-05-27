В Минске некоторые автобусы и троллейбусы приостанавливают работу на летний период

Новости Беларуси. Маршруты общественного транспорта скорректируют. В связи со снижением пассажиропотока в летний период некоторые автобусы и троллейбусы приостанавливают работу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, с 1 июня временно отменяются автобусы № 15Д, 188С, 196 и 197. А вот с 5 июня по выходным не будет работать троллейбус № 46. С 14 июня также отменяются маршруты автобусов № 27Д, 117С, 128, 186 и трамвая № 9. С 25 июня – автобусы № 47С и 185С.