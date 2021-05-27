Сергей Лебедев: в условиях санкций мы вынуждены активизировать наше взаимодействие. Мы в этом видим наше спасение

Новости Беларуси. В СНГ нужно поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв, об этом заявил глава государства, принимая во Дворце Независимости исполнительного секретаря СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Нам надо как-то подумать о том, с учётом опыта, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьёзные задачи»

Заседания глав правительств стран – участниц СНГ 28 мая пройдет в Минске. Руководители делегаций встретятся сначала в узком, а затем в широком формате. Предварительно для обсуждения предложено 11 вопросов. Ожидается, что основной темой разговора станет снятие торговых барьеров.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

В условиях санкций, в условиях усилившегося давления стран Запада на страны СНГ, вы это видите, мы вынуждены активизировать наше взаимодействие, наше сотрудничество. И мы в этом видим, собственно, наше спасение и выход из сложной ситуации, в которую нас вынужденно ставят наши партнеры на Западе.