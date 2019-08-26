В Минске названы места, где запрещён сбор подписей в поддержку кандидатов на парламентских выборах

Новости Беларуси. В Минске определены места, где не разрешается собирать подписи избирателей в поддержку кандидатов на предстоящих парламентских выборах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соответствующим решением Мингорисполкома запрещено проводить пикеты в поддержку кандидатов в депутаты на Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площади Государственного флага, Привокзальной площади и площади Якуба Коласа, а также менее, чем в 200 метрах от зданий резиденции Президента, Национального собрания и Совета министров.