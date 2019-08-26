«Шествие иконы шло против течения». Минскому образу Богородицы – 519 лет: какие тайны хранит святыня

Новости Беларуси. 26 августа – день памяти Минского образа Богородицы. Главной святыни Минска 519 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У этой иконы непростая судьба: в течение 500 лет она хранилась в разных церквях Минска и даже в краеведческом музее, что уберегло ее в советское время. Начиная с победного 1945-го, лик Богоматери находится в Свято-Духовом кафедральном соборе. Почему часто восхищаясь чужими святынями, нам стоит лучше знать историю своих реликвий? Расскажет корреспондент Евгений Пустовой.

Этот тропарь Минскому образу Богородицы звучит на каждом важном богослужении в кафедральном соборе. Но песнопение особо умилительное в день памяти главной православной святыни столицы.

Евгений Пустовой, СТВ:

В Минске чудотворный лик пресвятой Богородицы хранится более 500 лет. За это время она несколько раз меняла свою прописку, а сейчас освящает главный храм страны. Здесь открывается хорошая панорама на Свислочь, куда, согласно преданию, и приплыл образ против течения. Её называют небесной заступницей. В Беларуси 26 августа день почитания Минской иконы Божией Матери

Это в Минске образ находится 519 лет, а по преданию, икона принадлежит кисти апостола Луки – одного из евангелистов. Бытует мнение, что сама Богородица благословила этот лик. Из Византии в Киев он попал чаяниями равноапостольного князя Владимира – крестителя Древней Руси. А уже из Десятичной (как дань князя десятины Богу) церкви икона была выброшена татарами в воды Днепра. А затем по Свислочи пристала у стен Минского замка. Слишком чудесная история. Удивляла некогда молодого рязанского монаха Павла, а теперь уже Митрополит Павел каждую свою службу заканчивает поклонением Минской иконе.

Павел, Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Как удивительно, ведь связь есть с Днепром. Оказывается, действительно есть. В некоторых местах эта река настолько мала… Но вот она пришла к нам в город Минск. И хотел бы обратить внимание, что меня поразило: шествие иконы шло против течения.

Образ пережил осаду татарами Минска. Замок они тогда не взяли, зато под Клецком получили свое. Победу в этой битве, вошедшую в хрестоматийную историю Беларуси, верующие связывают с помощью Богородицы. В соборе чудотворный образ появился еще тогда, когда эту церковь отобрали униаты, а православных сюда даже не пускали. Но униаты остались в истории, а образ по сей день здесь. Власть ХХ века пыталась спрятать икону в фондах краеведческого музея. Память о богоборцах покрылась пылью, лик Богородицы на светском геральдическом символе столицы, а чудотворная икона – в главном храме страны.