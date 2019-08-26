«Шествие иконы шло против течения». Минскому образу Богородицы – 519 лет: какие тайны хранит святыня
Новости Беларуси. 26 августа – день памяти Минского образа Богородицы. Главной святыни Минска 519 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У этой иконы непростая судьба: в течение 500 лет она хранилась в разных церквях Минска и даже в краеведческом музее, что уберегло ее в советское время. Начиная с победного 1945-го, лик Богоматери находится в Свято-Духовом кафедральном соборе.
Почему часто восхищаясь чужими святынями, нам стоит лучше знать историю своих реликвий? Расскажет корреспондент Евгений Пустовой.
Этот тропарь Минскому образу Богородицы звучит на каждом важном богослужении в кафедральном соборе. Но песнопение особо умилительное в день памяти главной православной святыни столицы.
Евгений Пустовой, СТВ:
В Минске чудотворный лик пресвятой Богородицы хранится более 500 лет. За это время она несколько раз меняла свою прописку, а сейчас освящает главный храм страны.
Здесь открывается хорошая панорама на Свислочь, куда, согласно преданию, и приплыл образ против течения.
Её называют небесной заступницей. В Беларуси 26 августа день почитания Минской иконы Божией Матери
Это в Минске образ находится 519 лет, а по преданию, икона принадлежит кисти апостола Луки – одного из евангелистов. Бытует мнение, что сама Богородица благословила этот лик. Из Византии в Киев он попал чаяниями равноапостольного князя Владимира – крестителя Древней Руси. А уже из Десятичной (как дань князя десятины Богу) церкви икона была выброшена татарами в воды Днепра. А затем по Свислочи пристала у стен Минского замка.
Слишком чудесная история. Удивляла некогда молодого рязанского монаха Павла, а теперь уже Митрополит Павел каждую свою службу заканчивает поклонением Минской иконе.
Павел, Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Как удивительно, ведь связь есть с Днепром. Оказывается, действительно есть. В некоторых местах эта река настолько мала… Но вот она пришла к нам в город Минск. И хотел бы обратить внимание, что меня поразило: шествие иконы шло против течения.
Образ пережил осаду татарами Минска. Замок они тогда не взяли, зато под Клецком получили свое. Победу в этой битве, вошедшую в хрестоматийную историю Беларуси, верующие связывают с помощью Богородицы. В соборе чудотворный образ появился еще тогда, когда эту церковь отобрали униаты, а православных сюда даже не пускали. Но униаты остались в истории, а образ по сей день здесь.
Власть ХХ века пыталась спрятать икону в фондах краеведческого музея. Память о богоборцах покрылась пылью, лик Богородицы на светском геральдическом символе столицы, а чудотворная икона – в главном храме страны.
Протоиерей Игорь Латушко, клирик Свято-Духова Минского кафедрального собора:
Наши мама с папой нас любят. А то, как нас любят на Небе, мы не можем этого понять. Потому что мы сейчас живем, сейчас кровь не льется в Беларуси. Более-менее мирно. Все приходят, говорят: «У вас мирно». А мы не знаем, откуда мирно, мы забываем, почему так. Надо обращаться и просить: Пресвятая Богородица, помогай нам, Матерь Божья. Аминь.
Сейчас свечи у минского образа Заступницы ставят с самыми по-белорусски мирными просьбами – о женитьбе, замужестве и рождении детей. По сведению клириков собора, молитвы слышны, как поется в церковном песнопении, всех с верою к ней притекающих.
Формат светского телевидения не позволяет много рассказывать о духовном содержании. Но теперь все благодеяния от Минского образа Богоматери будут фиксироваться. Хотя небесная математика, как известно, сакральна. Из Верхнего города к небу доносятся земные молитвы.