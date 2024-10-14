Создаёт куклы ручной работы. Мастерица рассказала о необычном хобби

Волшебные глазенки и солнечные веснушки. С такими куклами, как с ангелочками, веришь в чудо! А все потому, что рождаются они в руках талантливой мастерицы из Молодечно Светланы Кузьмичевой. Еще в начальной школе она ходила на кружок по вязанию и делала модные беретики и воротнички. Мама красиво вышивала гладью и писала репродукции по мотивам известных художников. Так и передалась любовь к прекрасному.

Светлана Кузьмичева, мастер по куклам:

Я с детства участвовала в разных конкурсах по рисованию, за первое место призовое мне подарили книгу Бялыницкого-Бирули. Первое образование – лечебное дело фельдшерское. Я студентка, поступала на факультет психологии в БГПУ имени Максима Танка. Тут врачеватель тела, а там врачеватель души, очень хочу работать в направлении именно арт-терапии.

В кукольном мире Светлана уже больше 10 лет. Увлеклась так, что решила воссоздать 50 народных и 50 авторских сказок.