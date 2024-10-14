Какие приятные моменты, связанные с мамой, помнят минчане? Провели опрос

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с прекрасного праздника – День матери. Я помню, как перед школой мама готовила с любовью завтрак и желала мне хорошего дня. Какие приятные моменты, связанные с мамой, помнят жители столицы?
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с прекрасного праздника – День матери. Я помню, как перед школой мама готовила с любовью завтрак и желала мне хорошего дня. Какие приятные моменты, связанные с мамой, помнят жители столицы?
Моя мама всегда меня поддерживала в творческих начинаниях. Я занималась танцами 9 лет, она всегда ездила со мной на конкурсы, делала красивые платья, прически. За что я ей сильно благодарна.
Я переехала в Минск, а она в другом городе живет, у нас хорошие и теплые отношения. Каждый раз, когда приезжаю домой, обожаю этот момент, мама всегда ждет.
Мое самое теплое воспоминание с мамой, которое было в возрасте 5-6 лет, мы часто с ней выбирались в этот парк, я помню, что ждала сильно момента, когда открываются все аттракционы, у меня это время ассоциируется, что мы с мамой часто сюда приходили. Она покупала мне сахарную вату, мы катались на аттракционах.
Подробности в видео.