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Какие приятные моменты, связанные с мамой, помнят минчане? Провели опрос

14 октября 2024 14:10
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Какие приятные моменты, связанные с мамой, помнят минчане? Провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с прекрасного праздника – День матери. Я помню, как перед школой мама готовила с любовью завтрак и желала мне хорошего дня. Какие приятные моменты, связанные с мамой, помнят жители столицы?

Какие приятные моменты, связанные с мамой, помнят минчане? Провели опрос-3

Моя мама всегда меня поддерживала в творческих начинаниях. Я занималась танцами 9 лет, она всегда ездила со мной на конкурсы, делала красивые платья, прически. За что я ей сильно благодарна.

Какие приятные моменты, связанные с мамой, помнят минчане? Провели опрос-5

Я переехала в Минск, а она в другом городе живет, у нас хорошие и теплые отношения. Каждый раз, когда приезжаю домой, обожаю этот момент, мама всегда ждет.

Какие приятные моменты, связанные с мамой, помнят минчане? Провели опрос-7

Мое самое теплое воспоминание с мамой, которое было в возрасте 5-6 лет, мы часто с ней выбирались в этот парк, я помню, что ждала сильно момента, когда открываются все аттракционы, у меня это время ассоциируется, что мы с мамой часто сюда приходили. Она покупала мне сахарную вату, мы катались на аттракционах. 

Подробности в видео.

# Опрос

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