Какие приятные моменты, связанные с мамой, помнят минчане? Провели опрос

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро начинается с прекрасного праздника – День матери. Я помню, как перед школой мама готовила с любовью завтрак и желала мне хорошего дня. Какие приятные моменты, связанные с мамой, помнят жители столицы?

Моя мама всегда меня поддерживала в творческих начинаниях. Я занималась танцами 9 лет, она всегда ездила со мной на конкурсы, делала красивые платья, прически. За что я ей сильно благодарна.

Я переехала в Минск, а она в другом городе живет, у нас хорошие и теплые отношения. Каждый раз, когда приезжаю домой, обожаю этот момент, мама всегда ждет.