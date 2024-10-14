Лукашенко: необходимо и дальше укреплять сотрудничество в сфере физической культуры и спорта

Сотрудничество в сфере физической культуры и спорта, необходимо укреплять и далее, прежде всего – с Россией, государствами СНГ и другими дружественными странами, чтобы обеспечивать участие атлетов в крупных международных стартах. Об этом заявил глава государства, заслушав доклад президента Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко подвел итоги участия наших спортсменов в прошедших крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже. Глава государства отметил, что, несмотря на внешнее давление и разного рода ограничения, спортсмены добились высоких результатов. Что касается перспектив – обсудили участие в предстоящей в 2026 году зимней Олимпиаде, а также развитие спорта в Беларуси в целом. Отдельное внимание – поддержке детско-юношеского спорта. Хотя позитивные примеры есть: участие юных белорусских атлетов в Играх «Дети Азии» и «Дети Приморья», систему все же нужно совершенствовать, подчеркнул Президент. Кроме того, глава государства анонсировал большой разговор о состоянии дел в спортивной отрасли. Предварительно – дела в сфере проанализируют в первом полугодии 2025 года.