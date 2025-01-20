В Минске наградили лучших бойцов молодёжных отрядов охраны правопорядка

Мужество. Ответственность. Отечество. Патриотизм. Именно такой девиз объединяет тысячи молодых людей по всей стране, которые по зову сердца наравне с правоохранителями обеспечивают безопасность и спокойствие на улицах белорусских городов и сел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 400 из них собрались в Минске, чтобы услышать слова благодарности за помощь сотрудникам МЧС и МВД в патрулировании общественных мест, обеспечение безопасности на массовых мероприятиях, профилактическую работу среди населения. Лучших бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка отметили благодарностями и грамотами Центрального комитета БРСМ. Помимо этого для ребят организовали тематические секции, практические занятия и мастер-классы.

Егор Юрочка, студент Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии:

Поступил, потому что деятельность для меня была интересна, понравилась. Сейчас для меня это одна из моих сфер деятельности, которая приносит мне наибольшее удовольствие.

Александр Бражицкий, командир республиканского штаба молодежных отрядов охраны правопорядка:

Ребята, которые за прошедший 2024 год, выполнили совместно с сотрудниками органов внутренних дел более 500 боевых задач. Десятки спасенных жизней на воде, во время проведения акция «Зимний и летний патруль». 300 наших бойцов первыми вступили в бой со стихией в Гомельской и Могилевской областях во время урагана. Молодежные отряды охраны правопорядка не останутся в стороне и во время важного общественно-политического события. В дни досрочного голосования и в основной день выборов они, совместно с правоохранителями, будут наблюдать за обстановкой на участках для голосования.