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В Минске наградили лучших бойцов молодёжных отрядов охраны правопорядка

20 января 2025 08:57
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Мужество. Ответственность. Отечество. Патриотизм. Именно такой девиз объединяет тысячи молодых людей по всей стране, которые по зову сердца наравне с правоохранителями обеспечивают безопасность и спокойствие на улицах белорусских городов и сел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске наградили лучших бойцов молодёжных отрядов охраны правопорядка-2

Около 400 из них собрались в Минске, чтобы услышать слова благодарности за помощь сотрудникам МЧС и МВД в патрулировании общественных мест, обеспечение безопасности на массовых мероприятиях, профилактическую работу среди населения. Лучших бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка отметили благодарностями и грамотами Центрального комитета БРСМ. Помимо этого для ребят организовали тематические секции, практические занятия и мастер-классы.

В Минске наградили лучших бойцов молодёжных отрядов охраны правопорядка-4

Егор Юрочка, студент Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии:
Поступил, потому что деятельность для меня была интересна, понравилась. Сейчас для меня это одна из моих сфер деятельности, которая приносит мне наибольшее удовольствие.

В Минске наградили лучших бойцов молодёжных отрядов охраны правопорядка-6

Александр Бражицкий, командир республиканского штаба молодежных отрядов охраны правопорядка:
Ребята, которые за прошедший 2024 год, выполнили совместно с сотрудниками органов внутренних дел более 500 боевых задач. Десятки спасенных жизней на воде, во время проведения акция «Зимний и летний патруль». 300 наших бойцов первыми вступили в бой со стихией в Гомельской и Могилевской областях во время урагана.

Молодежные отряды охраны правопорядка не останутся в стороне и во время важного общественно-политического события. В дни досрочного голосования и в основной день выборов они, совместно с правоохранителями, будут наблюдать за обстановкой на участках для голосования.

В Минске наградили лучших бойцов молодёжных отрядов охраны правопорядка-8

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что касается молодежных отрядов охраны правопорядка, важнейшее, на наш взгляд, направление деятельности БРСМ. Здесь не нужно концентрировать внимание исключительно на правоохранительные функции. Мы ожидаем, что это будет и содействие Министерству по чрезвычайным ситуациям и Министерству здравоохранения, в случае такой необходимости.

Молодежные отряды охраны правопорядка сплачивают ребят с активной гражданской позицией. Развитие этого направления идет под патронатом Белорусского республиканского союза молодежи.

# БРСМ # Александр Шпаковский # Александр Бражицкий

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