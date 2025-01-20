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Выборы-2025 – предвыборная агитация продолжится по 25 января включительно

20 января 2025 08:02
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Эта неделя в стране проходит под знаком главной избирательной кампании. Выборы Президента Беларуси состоятся 26 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Досрочное голосование начинается 21 января.

Выборы-2025 – предвыборная агитация продолжится по 25 января включительно-2

В эти дни повышенное внимание вопросам безопасности. Органы внутренних дел и внутренние войска 20 января перешли на усиленный вариант несения службы. Все избирательные участки обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации, взяты под круглосуточную охрану. Для голосования созданы все необходимые условия, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Аккредитация национальных наблюдателей ведется вплоть до начала досрочного голосования. Для наблюдения за выборами Президента аккредитованы более 450 иностранных экспертов. Представительство стран – почти 50. Предвыборная агитация продолжится по 25 января включительно. Электоральная кампания, по оценкам ЦИК, проходит строго по нормам Избирательного кодекса Беларуси.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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