Как обменять бутылку «Кока-Колы» на новенький автомобиль? Рассказала победительница розыгрыша от «Санта»
А что, если вдруг у тебя нет сада в Пуховичах и ты яблочками не успел запастись? Лучше пойти в магазин за яблочками, например, в магазин «Санта». И помимо того, что вы там отыщите самые свежие фрукты и овощи, так еще и бонусом сможете поучаствовать в розыгрыше. Кстати, можно ли обменять бутылку «Кока-Кола» на новенький автомобиль?
Тамара из Минска поделилась с нами лайфхаком. Для этого она не брала кредитов и даже не копила деньги. Авто появилось благодаря покупке в «Санта» любимого газированного напитка, который стоил чуть меньше трех рублей. Как выиграть такой крупный приз, мы узнали у победительницы.
Александр Меженный, ведущий:
Квартира в Минске и три автомобиля! Кому достался первый из них от наших партнеров, компании «Кока-Кола», узнаем прямо сейчас.
– Здравствуйте, меня зовут Тамара. Я живу в городе Минске. Работаю в Академии искусств.
– Какие эмоции испытываете?
– Я просто счастлива. Пришла в магазин и захотела «Кока-Колы». Она стояла на самой верхней полке. И вот мы выиграли машину.
– Когда мне позвонили, я находилась в Германии у сына. И я, конечно же, не поверила. Я думала, что это звонят мошенники.
– Вот сейчас что скажете?
– Так вот хочется обнять.
Совершайте покупки только в «Санта», и обязательно вам придет приз! Покупайте и выигрывайте!
*На правах рекламы.