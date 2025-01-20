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Как обменять бутылку «Кока-Колы» на новенький автомобиль? Рассказала победительница розыгрыша от «Санта»

20 января 2025 08:47
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А что, если вдруг у тебя нет сада в Пуховичах и ты яблочками не успел запастись? Лучше пойти в магазин за яблочками, например, в магазин «Санта». И помимо того, что вы там отыщите самые свежие фрукты и овощи, так еще и бонусом сможете поучаствовать в розыгрыше. Кстати, можно ли обменять бутылку «Кока-Кола» на новенький автомобиль?

Как обменять бутылку «Кока-Колы» на новенький автомобиль? Рассказала победительница розыгрыша от «Санта»-2

Тамара из Минска поделилась с нами лайфхаком. Для этого она не брала кредитов и даже не копила деньги. Авто появилось благодаря покупке в «Санта» любимого газированного напитка, который стоил чуть меньше трех рублей. Как выиграть такой крупный приз, мы узнали у победительницы.

Как обменять бутылку «Кока-Колы» на новенький автомобиль? Рассказала победительница розыгрыша от «Санта»-4

Александр Меженный, ведущий:
Квартира в Минске и три автомобиля! Кому достался первый из них от наших партнеров, компании «Кока-Кола», узнаем прямо сейчас.

Как обменять бутылку «Кока-Колы» на новенький автомобиль? Рассказала победительница розыгрыша от «Санта»-6

– Здравствуйте, меня зовут Тамара. Я живу в городе Минске. Работаю в Академии искусств.
– Какие эмоции испытываете? 
– Я просто счастлива. Пришла в магазин и захотела «Кока-Колы». Она стояла на самой верхней полке. И вот мы выиграли машину.

Как обменять бутылку «Кока-Колы» на новенький автомобиль? Рассказала победительница розыгрыша от «Санта»-8

– Когда мне позвонили, я находилась в Германии у сына. И я, конечно же, не поверила. Я думала, что это звонят мошенники. 
– Вот сейчас что скажете? 
– Так вот хочется обнять.

Как обменять бутылку «Кока-Колы» на новенький автомобиль? Рассказала победительница розыгрыша от «Санта»-10

Совершайте покупки только в «Санта», и обязательно вам придет приз! Покупайте и выигрывайте!

*На правах рекламы.

# Александр Меженный # Реклама

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