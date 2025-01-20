Как обменять бутылку «Кока-Колы» на новенький автомобиль? Рассказала победительница розыгрыша от «Санта»

А что, если вдруг у тебя нет сада в Пуховичах и ты яблочками не успел запастись? Лучше пойти в магазин за яблочками, например, в магазин «Санта». И помимо того, что вы там отыщите самые свежие фрукты и овощи, так еще и бонусом сможете поучаствовать в розыгрыше. Кстати, можно ли обменять бутылку «Кока-Кола» на новенький автомобиль?

Тамара из Минска поделилась с нами лайфхаком. Для этого она не брала кредитов и даже не копила деньги. Авто появилось благодаря покупке в «Санта» любимого газированного напитка, который стоил чуть меньше трех рублей. Как выиграть такой крупный приз, мы узнали у победительницы.

Александр Меженный, ведущий:

Квартира в Минске и три автомобиля! Кому достался первый из них от наших партнеров, компании «Кока-Кола», узнаем прямо сейчас.

– Здравствуйте, меня зовут Тамара. Я живу в городе Минске. Работаю в Академии искусств.

– Какие эмоции испытываете?

– Я просто счастлива. Пришла в магазин и захотела «Кока-Колы». Она стояла на самой верхней полке. И вот мы выиграли машину.

– Когда мне позвонили, я находилась в Германии у сына. И я, конечно же, не поверила. Я думала, что это звонят мошенники.

– Вот сейчас что скажете?

– Так вот хочется обнять.