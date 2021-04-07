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В Минске начался сезон шеринговых велосипедов. Сколько их будет в 2021 году?

07 апреля 2021 21:11
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Новости Беларуси. Минчане открывают велосезон. На улицах города появились первые шеринговые велосипеды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пока услуга работает в тестовом режиме. Официально сезон откроют через неделю – 15 апреля.

В Минске начался сезон шеринговых велосипедов. Сколько их будет в 2021 году?-1

На минские улицы завезут 3 000 арендных велосипедов. Сейчас их около 800. Горожане смогут протестировать и новинку 2020 года – электровелосипеды. Тогда закупили 300 единиц такого транспорта.

Недавно открыл сезон и шеринг самокатов.

# Велосипед # общество # Фотофакт

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