В Минске начался сезон шеринговых велосипедов. Сколько их будет в 2021 году?

Пока услуга работает в тестовом режиме. Официально сезон откроют через неделю – 15 апреля.

Новости Беларуси. Минчане открывают велосезон. На улицах города появились первые шеринговые велосипеды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На минские улицы завезут 3 000 арендных велосипедов. Сейчас их около 800. Горожане смогут протестировать и новинку 2020 года – электровелосипеды. Тогда закупили 300 единиц такого транспорта.

Недавно открыл сезон и шеринг самокатов.