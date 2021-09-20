В Минске начался отопительный сезон. Тепло появилось в социальных учреждениях

Новости Беларуси. В Минске стартовал отопительный сезон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Батареи начали включать в социальных учреждениях. В списке детские сады, школы, больницы и поликлиники, музеи, архивы, библиотеки.

Соответствующее решение приняли власти города. Предварительно отслеживались температурные показатели и долгосрочный прогноз погоды. В социальные учреждения подача тепла производится при среднесуточной температуре 10 °C и ниже в течение пяти дней. В 2021 году стояла задача получить паспорта готовности к отопительному сезону не до 1 октября, как обычно, а до 1 сентября. Такое решение принято, исходя из практики последних лет. Прошедшие отопительные периоды не только начинались рано, но и завершались поздно. Это необходимо для обеспечения комфорта жителей столицы.

Александр Гулевич, главный инженер филиала Госэнергонадзора по Минску и Минской области:

Решение о включении отопления в Минске принимается Минским городским исполнительным комитетом на основании анализа среднесуточных температур наружного воздуха и прогнозов погоды. Обязательным условием для включения отопления является наличие в организации паспорта готовности потребителя тепловой энергии, зарегистрированного в органе Госэнергогазнадзор.

По состоянию на 20 сентября в Минске зарегистрировано 98 % паспортов готовности потребителей и 99 % паспортов готовности теплоисточников. Что касается жилого фонда, соцсферы, здравоохранения, учреждений образования – здесь зарегистрировано 100 % паспортов готовности.