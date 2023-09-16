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В Минске начали работу сельскохозяйственные ярмарки

16 сентября 2023 10:38
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Новости Беларуси. Урожай 2023-го уже на прилавках. Первые сельскохозяйственные ярмарки выходного дня начали работу в Минске. Торговля развернулась в каждом районе столицы, а самая масштабная разместилась у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начали работу сельскохозяйственные ярмарки-1

Более 400 торговых точек предлагают широчайший ассортимент: хлебобулочные и молочные изделия, мясо, овощи, фрукты, мед. Впрочем, привлекает гостей не только гастрономическое разнообразие, но и приятные цены. Кило молодого картофеля обойдется в 90 копеек, перец – 3 рубля, виноград можно купить по 6, а яблоки – по 2,5 рубля. Живой карп или амур можно приобрести приблизительно за 8 рублей за килограмм.

В Минске начали работу сельскохозяйственные ярмарки-4

Марина Бахирева:
Приехали сегодня конкретно за рыбой, за яйцами, ну и посмотреть мясную продукцию. В супермаркете такой продукции не будет, это однозначно. Можно купить баранину, то, что не во всяком магазине найдешь. Утки, гуси.

В Минске начали работу сельскохозяйственные ярмарки-7

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и сельского хозяйства ГО «Столичная торговля и услуги» Мингорисполкома:
Свыше 10 лет эта площадка принимает своих покупателей. Любой заявившийся может продавать свою продукцию при наличии справки, выданной исполнительным комитетом либо сельским исполкомом. С каждой ярмаркой будет больше и больше как продавцов, так и покупателей.

В Минске начали работу сельскохозяйственные ярмарки-10

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать до конца осени, если в расписание не вмешается погода. При благоприятных условиях сезонные рынки продолжат работу даже в декабре.

# Ярмарки в Минске # общество # Дмитрий Плеханов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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