В Минске начали работу сельскохозяйственные ярмарки

Новости Беларуси. Урожай 2023-го уже на прилавках. Первые сельскохозяйственные ярмарки выходного дня начали работу в Минске. Торговля развернулась в каждом районе столицы, а самая масштабная разместилась у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 400 торговых точек предлагают широчайший ассортимент: хлебобулочные и молочные изделия, мясо, овощи, фрукты, мед. Впрочем, привлекает гостей не только гастрономическое разнообразие, но и приятные цены. Кило молодого картофеля обойдется в 90 копеек, перец – 3 рубля, виноград можно купить по 6, а яблоки – по 2,5 рубля. Живой карп или амур можно приобрести приблизительно за 8 рублей за килограмм.

Марина Бахирева:

Приехали сегодня конкретно за рыбой, за яйцами, ну и посмотреть мясную продукцию. В супермаркете такой продукции не будет, это однозначно. Можно купить баранину, то, что не во всяком магазине найдешь. Утки, гуси.

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и сельского хозяйства ГО «Столичная торговля и услуги» Мингорисполкома:

Свыше 10 лет эта площадка принимает своих покупателей. Любой заявившийся может продавать свою продукцию при наличии справки, выданной исполнительным комитетом либо сельским исполкомом. С каждой ярмаркой будет больше и больше как продавцов, так и покупателей.