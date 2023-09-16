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Молодёжные делегации из России и Казахстана прибыли в Минск

16 сентября 2023 08:15
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Новости Беларуси. Обмен опытом и реализация совместных проектов. Молодежные делегации из России и Казахстана прибыли с визитом в белорусскую столицу. Для ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Астаны подготовили обширную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодёжные делегации из России и Казахстана прибыли в Минск-1

Однако по традиции начались мероприятия с церемонии памяти. Более полутысячи человек собрались у обелиска на площади Победы, чтобы возложить цветы к Вечному огню и мысленно поблагодарить наших героических предков за возможность жить в мире. Символично, что визит проходит накануне Дня народного единства.

Молодёжные делегации из России и Казахстана прибыли в Минск-4

Марина Григорьева, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области (Россия):
Очень важно, что мы начали именно с такого объединяющего мероприятия, которое напоминает о том, что наши народы всегда были вместе и всегда вместе защищали ценности. Также важен приезд для того, чтобы мы могли сегодня понять, на каком этапе мы находимся, услышать друг друга через не только через интернет, а друг другу посмотреть в глаза и проговорить наши дальнейшие планы.

Молодёжные делегации из России и Казахстана прибыли в Минск-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы вместе отстаивали интересы нашей общей большой страны. И сегодня мы вынуждены констатировать, что благодаря тому, что мы имеем надежных и верных друзей на востоке, мы можем смело отвечать всем угрозам, которые звучат со стороны наших западных соседей.

Визит зарубежных делегаций продлится несколько дней. В плане мероприятий – общение с белорусской молодежью, круглые столы и посещение знаковых мест столицы.

# Международное сотрудничество # общество # Марина Григорьева # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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