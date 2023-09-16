Молодёжные делегации из России и Казахстана прибыли в Минск

Новости Беларуси. Обмен опытом и реализация совместных проектов. Молодежные делегации из России и Казахстана прибыли с визитом в белорусскую столицу. Для ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Астаны подготовили обширную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако по традиции начались мероприятия с церемонии памяти. Более полутысячи человек собрались у обелиска на площади Победы, чтобы возложить цветы к Вечному огню и мысленно поблагодарить наших героических предков за возможность жить в мире. Символично, что визит проходит накануне Дня народного единства.

Марина Григорьева, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области (Россия): Очень важно, что мы начали именно с такого объединяющего мероприятия, которое напоминает о том, что наши народы всегда были вместе и всегда вместе защищали ценности. Также важен приезд для того, чтобы мы могли сегодня понять, на каком этапе мы находимся, услышать друг друга через не только через интернет, а друг другу посмотреть в глаза и проговорить наши дальнейшие планы.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы вместе отстаивали интересы нашей общей большой страны. И сегодня мы вынуждены констатировать, что благодаря тому, что мы имеем надежных и верных друзей на востоке, мы можем смело отвечать всем угрозам, которые звучат со стороны наших западных соседей.

Визит зарубежных делегаций продлится несколько дней. В плане мероприятий – общение с белорусской молодежью, круглые столы и посещение знаковых мест столицы.