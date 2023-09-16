Международный театральный фестиваль «Белая вежа» проходит в Бресте

Новости Беларуси. Величайшая музыка, гениальные классические произведения и сумасшедшая энергетика. Брест в эти дни погружен в театральную атмосферу. Здесь проходит 27-й международный фестиваль «Белая вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 театральных коллективов, 9 стран мира, постановки на 5 языках. На театральные подмостки стремятся попасть лучшие труппы мира. Драма, рок-оперы, спектакли кукольников, произведения на военно-патриотическую тематику – афиша удивляет даже гурманов. Режиссеры предлагают классику в современном прочтении. Владимирский академический театр драмы свой 175-летний юбилей отмечает на гостеприимной брестской сцене. Искушенному зрителю предлагают спектакль на злобу дня – «451 градус по Фаренгейту».

Виктория Туркова, заместитель директора Владимирского академического театра драмы:

Мы считаем, что это очень злободневный спектакль, он очень сейчас современный, несмотря на то, что роман был написан 70 лет назад. Когда смотришь и начинаешь переосмысливать, кажется, что это рассказано о нашем времени.