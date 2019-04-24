В Минске начали работать аттракционы в парках

Новости Беларуси. Аттракционы в минских парках 24 апреля приняли первых посетителей. В 2019 году на неделю раньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас развлечения можно найти в четырех парках: Горького и Челюскинцев, имени 900-летия Минска, 50-летия Октября.