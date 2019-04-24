Прямой эфир

В Минске начали работать аттракционы в парках

24 апреля 2019 21:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аттракционы в минских парках 24 апреля приняли первых посетителей. В 2019 году на неделю раньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас развлечения можно найти в четырех парках: Горького и Челюскинцев, имени 900-летия Минска, 50-летия Октября.

В Минске начали работать аттракционы в парках-1

Кстати, в парке Челюскинцев часть детских аттракционов вскоре переместят на новую локацию возле танцевальной площадки. Дополнительно сюда привезут надувную горку и лабиринт. Очереди к кассам в парках Горького и Челюскинцев в этом году должны исчезнуть, ведь покупать билеты на карусели стало удобнее. Гости теперь могут приобрести карты посетителей, на которые можно будет «записать» любую сумму. Использовать деньги можно будет весь сезон. 

# Аттракционы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сезон фонтанов откроют 26 апреля представлением у Большого театра
24 апреля 2019 21:35

Сезон фонтанов откроют 26 апреля представлением у Большого театра

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно
24 апреля 2019 19:51

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно

«Помимо закона есть ещё и человеческое отношение»: Ольга Шпилевская на выездном приеме в Рогачевском районе
24 апреля 2019 19:04

«Помимо закона есть ещё и человеческое отношение»: Ольга Шпилевская на выездном приеме в Рогачевском районе