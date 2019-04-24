«Помимо закона есть ещё и человеческое отношение»: Ольга Шпилевская на выездном приеме в Рогачевском районе

Ольга Шпилевская помогала решать проблемы жителей Рогачевского района. На личный прием люди приходят с самыми разными вопросами. Сегодня граждане просили разрешить земельные споры, рассказывали о проблемах в дачных и гаражных кооперативах, а также с вводом в эксплуатацию жилых помещений. Высказывались мнения по проекту развития населенного пункта и создании рабочих мест.

Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:

Понятно, что есть закон и мы действуем всегда по закону. Но, как говорит глава государства, помимо закона есть еще и человеческое отношение. Справедливое, честное отношение к людям. И поэтому иногда нужно просто человеку объяснить, взять его за руку, провести по всем инстанциям, по которым он должен пройти, и объяснить, почему именно так и никак по-другому.