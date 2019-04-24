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«Помимо закона есть ещё и человеческое отношение»: Ольга Шпилевская на выездном приеме в Рогачевском районе

24 апреля 2019 19:04
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Новости Беларуси. Выездные приемы Администрации Президента 24 апреля продолжила глава идеологического управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Помимо закона есть ещё и человеческое отношение»: Ольга Шпилевская на выездном приеме в Рогачевском районе-1

Ольга Шпилевская помогала решать проблемы жителей Рогачевского района. На личный прием люди приходят с самыми разными вопросами. Сегодня граждане просили разрешить земельные споры, рассказывали о проблемах в дачных и гаражных кооперативах, а также с вводом в эксплуатацию жилых помещений. Высказывались мнения по проекту развития населенного пункта и создании рабочих мест.

«Помимо закона есть ещё и человеческое отношение»: Ольга Шпилевская на выездном приеме в Рогачевском районе-4

Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:
Понятно, что есть закон и мы действуем всегда по закону. Но, как говорит глава государства, помимо закона есть еще и человеческое отношение. Справедливое, честное отношение к людям. И поэтому иногда нужно просто человеку объяснить, взять его за руку, провести по всем инстанциям, по которым он должен пройти, и объяснить, почему именно так и никак по-другому.

«Помимо закона есть ещё и человеческое отношение»: Ольга Шпилевская на выездном приеме в Рогачевском районе-7

Администрация Президента продолжит выездные приемы граждан. В ближайшую субботу (27 апреля) задать свой вопрос можно будет на прямой телефонной линии. Она пройдет во всех облисполкомах и столичной мэрии с 09:00 до 12:00.

«Помимо закона есть ещё и человеческое отношение»: Ольга Шпилевская на выездном приеме в Рогачевском районе-10

«Помимо закона есть ещё и человеческое отношение»: Ольга Шпилевская на выездном приеме в Рогачевском районе-12

# Прием граждан # общество # Ольга Шпилевская # Фотофакт

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