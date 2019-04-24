«Помимо закона есть ещё и человеческое отношение»: Ольга Шпилевская на выездном приеме в Рогачевском районе

Новости Беларуси. Выездные приемы Администрации Президента 24 апреля продолжила глава идеологического управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выездные приемы Администрации Президента 24 апреля продолжила глава идеологического управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шпилевская помогала решать проблемы жителей Рогачевского района. На личный прием люди приходят с самыми разными вопросами. Сегодня граждане просили разрешить земельные споры, рассказывали о проблемах в дачных и гаражных кооперативах, а также с вводом в эксплуатацию жилых помещений. Высказывались мнения по проекту развития населенного пункта и создании рабочих мест.
Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:
Понятно, что есть закон и мы действуем всегда по закону. Но, как говорит глава государства, помимо закона есть еще и человеческое отношение. Справедливое, честное отношение к людям. И поэтому иногда нужно просто человеку объяснить, взять его за руку, провести по всем инстанциям, по которым он должен пройти, и объяснить, почему именно так и никак по-другому.
Администрация Президента продолжит выездные приемы граждан. В ближайшую субботу (27 апреля) задать свой вопрос можно будет на прямой телефонной линии. Она пройдет во всех облисполкомах и столичной мэрии с 09:00 до 12:00.