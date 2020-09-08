В Минске началась вакцинация против гриппа. Кому сделают прививку бесплатно?

Новости Беларуси. В Минске стартовала кампания по вакцинации против гриппа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сделать прививку минчане могут в учреждениях здравоохранения по месту жительства. Перед процедурой необходимо пройти осмотр у врача.

Получить прививку бесплатно могут пациенты из так называемой группы риска. Это люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пожилые старше 65 лет, беременные и дети до трех лет. Белорусы смогут сделать прививку от коронавируса? Как создавался препарат «Спутник V» и насколько он эффективен