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В Минске началась вакцинация против гриппа. Кому сделают прививку бесплатно?

08 сентября 2020 14:52
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Новости Беларуси. В Минске стартовала кампания по вакцинации против гриппа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске началась вакцинация против гриппа. Кому сделают прививку бесплатно?-1

Сделать прививку минчане могут в учреждениях здравоохранения по месту жительства. Перед процедурой необходимо пройти осмотр у врача.

В Минске началась вакцинация против гриппа. Кому сделают прививку бесплатно?-4

Получить прививку бесплатно могут пациенты из так называемой группы риска. Это люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пожилые старше 65 лет, беременные и дети до трех лет.

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В Минске началась вакцинация против гриппа. Кому сделают прививку бесплатно?-7

Также за счет бюджета сделать прививку могут медицинские работники, педагоги, школьники и воспитанники детских садиков.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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