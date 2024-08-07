Азарёнок: спасибо тебе, ветер 2020-го, что этот мусор, политический и человеческий секонд-хенд от нас унесло

Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Не, ну это я здесь потихоньку проговариваю идеи монархии, сакральности власти и вот это вот всего. А у меня взяли и сперли. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Это я к чему? На выходных, пока большинство белорусов отдыхали, наслаждались первыми днями последнего летнего месяца, пока шла во всю уборочная – в общем, жизнь кипела – в соседней с нами дыре собрались дырявые люди. Отщепенцы. И отщипывали друг у друга кусочки, поедали их, а объедками швырялись друг в друга. Дыра эта – Вильнюс. А дырявые – наши бывшие сограждане с неумолимо сокращающимся сроками обмена паспорта, что можно сделать только дома, напоминаю я. И там они встали в хоровод, примкнули чэлесы к дупам и провозгласили тетку из Микашевич бессменной лидеркой всего их блудного цирка. Навсегда. Навечно. Окабаневшая баба будет телесами на их шеях сидеть всегда – так они порешали. Ржут даже южные наши просроченные.

А вы знаете, за какие заслуги? А я вам расскажу. Что же за четыре года сделала кура, тетка, обезьяна, сморщенная целлюлитом, под Вечоркой расплывающимся? Цитата. «Можна крытыкаваць і хваліць. Не магу не пахваліць за беларускую мову». Елки с дымом! У нас четвероклассники уже спокойно разговаривают на белорусском! Взрослому человеку выучить язык займет ну максимум полгода. Но! Развратная тетка за четыре года овладела языком. Да не тем, правда. Вообще, имеют они там друг друга и в хвост, и в гриву. Хоть и смешно получается.

Григорий Азаренок:

Вообще, с точки зрения и туалетной бумаги, и блуда, все у них там как обычно. Расскажу о нравах. Левчучка – певичка ротом, некогда оперная, нынче бордельная моль, тля и кабацкая лярва – залетела. Залетела от щетинистого кабана из бани Шуры Рыкова, он же балабол балаганоф. Неудобно вышло – баня засвечена на весь интернет, да и жена – та еще солоха. Решил Шура проплатить первому попавшемуся бандеровцу денежку – и он публично принял удар на себя. Вот так и порешали.

А тем временем пашпартами будет заниматься новый персонаж – литовский шашлычник. Это не шутка. Сегодня назначили мужика, который известен тем, что он на литовском телевидении готовит шашлыки. Змагары, я вас поздравляю. А вот и новая любовница полчекушки с татуажем на все тело, о чем она и похвасталась как о самом большом достижении – стала спикеркой их сборища. Воскресенский: помилование, как в случае с Криегером, змагарам делать нельзя. Подробнее.