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В Минске началась подготовка к сооружению основных котлованов под строительство третьей линии метро

07 июля 2014 17:33
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Новости Беларуси. В Минске началась подготовка к сооружению основных котлованов под строительство третьей линии метро. Специалисты уже приступили к перекладке инженерных коммуникаций и сносу зданий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зоне влияния новой ветки метро оказались 102 сооружения, которые принадлежат юридическим лицам и организациям. Из них 20 уже снесены, на стадии оформления еще восемь.

Первый участок третьей линии метро протяженностью 3,5 километра будет состоять из четырех станций. Его открытие запланировано на конец 2017 года.

Павел Царун, начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:
102 здания, которые принадлежат юридическим лицам и организациям, необходимо снести на строительстве семи станций. То есть это вся очередь первая. На первом этапе – 36. При обеспечении финансирования начало работ сооружения закрытым способом тоннелей поставленную задачу мы должны выполнить.

# общество # Минское метро # Павел Царун

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