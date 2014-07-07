Как защитить летом кожу лица от воздействия солнечных лучей и какими косметическими средствами пользоваться

Лето. Как много в этом слове приятного для нас, изголодавшихся по теплу и солнцу. Но, радуясь его наступлению, важно помнить о том, что главные летние удовольствия (солнце и жара) могут обернуться источником проблем для нашей красоты и молодости.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

Под действием внешних факторов наша кожа обезвоживается. Ультрафиолетовое излучение способствует выработке свободных радикалов, которые приводят к преждевременному старению. А также под действием солнца вырабатывается большее количество секретов сальных желез, что доставляет наибольшие проблемы обладателям жирной кожи.

Смело плюсуем сюда морщинки вокруг глаз от того, что щуримся, веснушки, пигментные пятна и вечно блестящий нос. И, конечно, как летом без потекшего макияжа. И вот он – образ, который вы явно не хотели бы увидеть. Моментально возникает вопрос: что же делать?

Вроде, все ясно как дважды два: очищать, увлажнять и защищать. На практике же – снова нюансы.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

Первое, на что нужно обратить внимание, это средства по очищению кожи лица. Если зимой вы использовали молочко очищающее с питательной основой, то весной и летом лучше перейти к использованию гелей, муссов, которые обладают нещелочной основой, не пересушивают кожу, но более тщательно очищают кожу лица.

Не умывайтесь холодной водой, как бы вам этого не хотелось. Вода для умывания должна быть комнатной температуры. И постарайтесь поменьше трогать лицо руками.

Летом на наши вспотевшие ручки оседает много грязи и пыли. Так что занести инфекцию и спровоцировать воспаление проще простого. Лучше всего иметь при себе сухие салфетки и по необходимости промакивать вспотевшее лицо.

Кстати, после очищения не торопитесь наносить на кожу крем. Воспользуйтесь термальной водой либо обычной минералкой, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

Термальная вода насыщена неорганическими элементами с максимально приближенным PH кожи. Поэтому она дает чувства комфорта, увлажнения, ее можно использовать несколько раз в день в жаркую погоду для того, чтобы орошать и давать чувство свежести на лице.

Как только наша кожа немного подсохнет, а увлажняющее средство впитается, переходим к последнему этапу: наносим крем. Но для начала разберемся, какой именно.

Летом недопустимо пользоваться теми же косметическими средствами, что и зимой. Ведь зимние кремы более жирные. А значит будут закупоривать поры и кожа будет потеть.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

Кремы и муссы должны быть легкой текстуры. И обратите внимание, чтобы в их составе были такие антиоксиданты, как витамин С. Эти витамины будут способствовать уменьшению разрушения клеток ультрафиолетом.

Также в составе нашего летнего крема обязательно должны присутствовать сп-фильтры, которые защитят кожу лица от солнечных лучей.

Наталья Антонович, директор салона красоты:

Для города лучше использовать фильтры 8-12, для выезда в жаркие страны на активное солнце фильтры должны быть 20-30 и более. Однако нужно помнить, что сп-фильтры не дают 100-процентную защиту от солнца, так как под действием солнца вырабатывается больше секрецальных, потовых желез, и они сами по себе разрушают уже сам химический состав косметического средства.

Выход в данном случае один. Спустя некоторое время, особенно после купания, обновите защиту и нанесите крем заново. Фильтр снова начнет активно защищатьв вашу кожу.

Вот, пожалуй, и все летние секреты. Будьте красивы в любую погоду и приятного вам отдыха.