Валерий Мариничев рассказал о системе потребкооперации Минской области

Новости Беларуси. Система потребкооперации Минской области одна из самых крупных в стране. Магазины, кафе, заготовительные пункты - во многом они являются лицом сферы торговли и обслуживания столичного региона.

Чтобы оставаться востребованными на рынке и выдерживать жесткую конкуренцию с частниками, здесь постоянно проводят модернизацию торговых объектов и стараются угадить каждому покупателю. Именно такую задачу перед коллегами ставит председатель Правления Минского областного союза потребительских обществ Валерий Николаевич Мариничев.

О структуре, работе и планах организации на будущее в программе «Центральный регион» на СТВ.