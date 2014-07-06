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Валерий Мариничев рассказал о системе потребкооперации Минской области

06 июля 2014 14:20
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Новости Беларуси. Система потребкооперации Минской области одна из самых крупных в стране. Магазины, кафе, заготовительные пункты - во многом они являются лицом сферы торговли и обслуживания столичного региона.

Чтобы оставаться востребованными на рынке и выдерживать жесткую конкуренцию с частниками, здесь постоянно проводят модернизацию торговых объектов и стараются угадить каждому покупателю. Именно такую задачу перед коллегами ставит председатель Правления Минского областного союза потребительских обществ Валерий Николаевич Мариничев.

О структуре, работе и планах организации на будущее в программе «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Общество защиты прав потребителя # Валерий Мариничев

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