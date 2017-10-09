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В Минске объявлена «Неделя тишины»: учреждения здравоохранения в течение 7 дней не будут проводить искусственное прерывание беременности

09 октября 2017 17:44
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Новости Беларуси. Неделя матери началась сегодня. С 9 по 14 октября мамам Беларуси – повышенное внимание. О главной миссии женщины сегодня говорили в Первомайском районе Минска на встрече, посвященной акции «Вместе – в защиту жизни». В её рамках объявлена «Неделя тишины»: учреждения здравоохранения воздержатся на 7 дней от искусственного прерывания беременности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске объявлена «Неделя тишины»: учреждения здравоохранения в течение 7 дней не будут проводить искусственное прерывание беременности-1

Вера Стасевич, главный врач УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района Минска»:
Прежде чем прибегнуть к аборту, мы полагаем, что необходимо рассмотреть с женщиной, а если полная семья, то и мужем, взвешено ли это решение. Возможно, есть какая-то необходимость проведения разъяснительной работы, которая позволила бы сохранить этого ребёнка. 

В Минске объявлена «Неделя тишины»: учреждения здравоохранения в течение 7 дней не будут проводить искусственное прерывание беременности-3

Ирина Иконостасова, главный специалист отдела медицинской помощи материнства и детства Комитета по здравоохранению Мингорисполкома: 
Для нас на сегодняшний день в стране важна каждая беременность, каждый плод, каждый ребёнок, который родится.

В Минске объявлена «Неделя тишины»: учреждения здравоохранения в течение 7 дней не будут проводить искусственное прерывание беременности-5

По мнению специалистов, белорусские женщины стали рожать позже и меньше: они делают карьеру и обеспечивают достаток. Это – общеевропейская тенденция.

В Минске объявлена «Неделя тишины»: учреждения здравоохранения в течение 7 дней не будут проводить искусственное прерывание беременности-7

Способствовать пополнению в семьях – задача государственной важности. К слову, в двух регионах Беларуси – в Минске и Брестской области – демографическая ситуация стабильна: рождаемость превосходит смертность. В столице в прошлом году на свет появилось почти 27 тысяч малышей. 

# общество # Фотофакт # Рождаемость в Беларуси # Вера Стасевич # Ирина Иконостасова

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