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В Минске на Карвата произошло повреждение трубопровода. Созданы бригады для устранения аварийных ситуаций

18 января 2021 19:37
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Новости Беларуси. На Карвата в Степянке произошло повреждение сетевого трубопровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на Карвата произошло повреждение трубопровода. Созданы бригады для устранения аварийных ситуаций-1

Коммунальное ЧП случилось 18 января около 14 часов. В результате в более 20 домах по улицам Карвата, Связистов и Высокой пропало тепло. На место аварии оперативно выехали две бригады, было задействовано необходимое количество техники. В скором времени возникшую проблему локализовали.

В Минске на Карвата произошло повреждение трубопровода. Созданы бригады для устранения аварийных ситуаций-4

Геннадий Лукашевич, главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»:
Произошло повреждение сетевого трубопровода диаметром 160 миллиметров 2012 года постройки. Проведены определенные работы, оперативные переключения, что позволило включить потребителей.

В Минске на Карвата произошло повреждение трубопровода. Созданы бригады для устранения аварийных ситуаций-7

Для устранения подобных аварийных ситуаций в каждой жилищной организации сформирована специальная бригада. Всего их 46. Работают они в усиленном режиме.

В Минске на Карвата произошло повреждение трубопровода. Созданы бригады для устранения аварийных ситуаций-10

Вячеслав Батура, заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства:
Городским организациям «Минскводоканал», «Минсккоммунтеплосеть», «Городская аварийная служба» усилены бригады на период понижения температур ниже 15 градусов. 

В Минске на Карвата произошло повреждение трубопровода. Созданы бригады для устранения аварийных ситуаций-13

К слову, прошедшие выходные в столице выдались спокойными – наблюдались только сбои в работе инженерных систем. Также приостановили и плановые раскопки, чтобы избежать риска повреждения коммуникаций. 

# Проблемы ЖКХ # общество # Геннадий Лукашевич # Вячеслав Батура # Фотофакт

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