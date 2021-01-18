«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы

Новости Беларуси. Из-за сильных морозов в Беларуси действует оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящей ночью в отдельных районах ожидается до -27°C. Это значительно ниже климатической нормы.

Морозы пока не отступают: с самого утра с трудностями столкнулись автомобилисты. Некоторые так и не завели автомобили и вынуждены были пересесть на общественный транспорт. Он, к слову, работает в штатном режиме, на линию выходят и электробусы. Из-за экстремальных погодных условий некоторые белорусские школы рекомендовали родителям оставить детей дома.