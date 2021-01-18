Прямой эфир

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы

18 января 2021 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Из-за сильных морозов в Беларуси действует оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящей ночью в отдельных районах ожидается до -27°C. Это значительно ниже климатической нормы.  

Морозы пока не отступают: с самого утра с трудностями столкнулись автомобилисты. Некоторые так и не завели автомобили и вынуждены были пересесть на общественный транспорт. Он, к слову, работает в штатном режиме, на линию выходят и электробусы. Из-за экстремальных погодных условий некоторые белорусские школы рекомендовали родителям оставить детей дома.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы-1

В связи с холодами медики напоминают о необходимости тепло одеваться. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано более 200 гололёдных и холодовых травм. В ряде случаев потребовалась госпитализация.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы-4

Обморожение, поскользнулся, упал, в сугроб рука попала. Пока выбирался, домой доехал, перчатка промокла, видимо, обледенение. Все забинтовано, палец черный.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы-7

Тёплую помощь оказывают пункты Красного Креста. Только в Могилёвской области за три дня обратились около 400 человек. Помимо стационарных палаток обогрева в области активно работают мобильные точки. В течение дня они меняют локацию, чтобы помочь людям в разных районах города. Волонтёры предлагают горячий чай, одеяла, тёплые вещи, оказывают необходимую гуманитарную поддержку.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы-10

Виктор Ковальчук, специалист Могилёвской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Помимо того, что мы сегодня помогали людям горячим питьем, осуществляли их обогрев, мы также выдавали продуктовые и гигиенические наборы, которые мы выдаем в рамках профилактики COVID-19. В продуктовые наборы входит питание – это каши, тушенка, рыбные консервы, сухое пюре. А гигиенические наборы – это то, чтобы люди смогли помыться, а также защитить себя – маски и дезсредства.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы-13

Андрей Мартыновский, председатель Могилёвской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Наша помощь направлена в первую очередь для уязвимых категорий граждан. Это лица без определенного места жительства, пожилые граждане и другие категории.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы-16

Белорусы, видимо, отвыкли от сильных морозов. В последние годы зимы у нас преимущественно тёплые. К слову, уже через несколько дней морозы начнут ослабевать, а к концу недели и вовсе ожидается оттепель. Снегопады будут переходить в дожди, а значит будет гололедица.   

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Виктор Ковальчук # Андрей Мартыновский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях
18 января 2021 18:57

«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях

«Нет условий, но что мешает нам это делать». Молодая семья переехала в деревню и готова выпустить первый белорусский хамон
18 января 2021 18:38

«Нет условий, но что мешает нам это делать». Молодая семья переехала в деревню и готова выпустить первый белорусский хамон

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей
18 января 2021 18:18

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей