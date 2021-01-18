«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы
Новости Беларуси. Из-за сильных морозов в Беларуси действует оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящей ночью в отдельных районах ожидается до -27°C. Это значительно ниже климатической нормы.
Морозы пока не отступают: с самого утра с трудностями столкнулись автомобилисты. Некоторые так и не завели автомобили и вынуждены были пересесть на общественный транспорт. Он, к слову, работает в штатном режиме, на линию выходят и электробусы. Из-за экстремальных погодных условий некоторые белорусские школы рекомендовали родителям оставить детей дома.
В связи с холодами медики напоминают о необходимости тепло одеваться. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано более 200 гололёдных и холодовых травм. В ряде случаев потребовалась госпитализация.
Обморожение, поскользнулся, упал, в сугроб рука попала. Пока выбирался, домой доехал, перчатка промокла, видимо, обледенение. Все забинтовано, палец черный.
Тёплую помощь оказывают пункты Красного Креста. Только в Могилёвской области за три дня обратились около 400 человек. Помимо стационарных палаток обогрева в области активно работают мобильные точки. В течение дня они меняют локацию, чтобы помочь людям в разных районах города. Волонтёры предлагают горячий чай, одеяла, тёплые вещи, оказывают необходимую гуманитарную поддержку.
Виктор Ковальчук, специалист Могилёвской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Помимо того, что мы сегодня помогали людям горячим питьем, осуществляли их обогрев, мы также выдавали продуктовые и гигиенические наборы, которые мы выдаем в рамках профилактики COVID-19. В продуктовые наборы входит питание – это каши, тушенка, рыбные консервы, сухое пюре. А гигиенические наборы – это то, чтобы люди смогли помыться, а также защитить себя – маски и дезсредства.
Андрей Мартыновский, председатель Могилёвской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Наша помощь направлена в первую очередь для уязвимых категорий граждан. Это лица без определенного места жительства, пожилые граждане и другие категории.
Белорусы, видимо, отвыкли от сильных морозов. В последние годы зимы у нас преимущественно тёплые. К слову, уже через несколько дней морозы начнут ослабевать, а к концу недели и вовсе ожидается оттепель. Снегопады будут переходить в дожди, а значит будет гололедица.