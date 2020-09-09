Консультант МЧС: планируется визит в Беларусь группы экспертов ENSREG с посещением площадки БелАЭС

Новости Беларуси. Европейские эксперты оценят национальный план действий по итогам стресс-тестов Белорусской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведенные еще в 2016 году испытания, показали способность станции противостоять экстремальным природным воздействиям, в том числе землетрясениям, ураганам и наводнениям. Партнерская проверка полученных результатов дефицитов безопасности не обнаружила. Тогда же белорусская сторона получила ряд рекомендаций, которые учли при составлении национального плана действий. В частности, на БелАЭС уже установлены дополнительные источники альтернативного электроснабжения станции, что, по мнению международных экспертов, позволит повысить надежность ее эксплуатации.

Николай Карпенко, ведущий инженер отдела безопасности БелАЭС:

Все предложения европейских экспертов и те предложения по улучшению безопасности, которые мы сами определили для себя по результатам стресс-тестов, включены в Национальный план действий, который реализовывается в настоящее время. По ряду мероприятий, наиболее важных для нас, мы уже достигли значительного прогресса. А ряд из них уже выполнили.

Олег Соболев, консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Буквально на этой неделе состоялись технические консультации экспертов с европейской и белорусской стороны. Пока все в формате видеоконференцсвязи с учетом эпидемиологической ситуации. Но в любом случае планируется в рамках вот этих вот мероприятий по партнерскому обзору визит в Беларусь группы экспертов ENSREG с посещение площадки Белорусской АЭС и детальным анализом того, как реализуется наш Национальный план.